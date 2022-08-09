散熱模組供應商安力-KY(5223)7月合併營收為2.15億元，年增約20%，為歷年同月新高，進入電子產品旺季，雖然市場雜音頻傳，安力-KY因有新能源車及伺服器新產品挹注，安力-KY預估，下半年會比上半年好。

受惠於伺服器及新能源車帶動，安力-KY自結7月合併營收為2.15億元，與6月相近，年增約20%，為歷年同月新高，累計前7月合併營收為13億元，年增7.7%。

根據DIGITIMES Research調查統計顯示，今年第二季全球伺服器出貨量達4,551萬台，季增3.3％、年增逾一成。第三季估將季增逾5%、上看4800萬台，年增約7%；就各產品來看，伺服器／家用遊戲機散熱零件，安力-KY今年1至7月伺服器及家用遊戲機營收約為2.6億元，佔整體營收高達約20%。

在新能源汽車關鍵零件方面，安力-KY今年前7月車用營收約為2700萬元，整體營收約為2%；車用電子方面，隨各國積極推動新能源車、制定燃油車退場政策等，不論是傳統車廠或是新創車廠，都積極發展電動車產品，更期望新能源汽車應用能成為安力-KY未來主要營收貢獻之一。

DIGITIMES Research分析師龔明德指出，第三季將有來自上一季因封控及長短料遞延的訂單出貨加持外，需求面亦因受惠北美雲端業者持續擴建資料中心基礎設施，及企業客戶因應數位轉型帶動，皆可望為全球伺服器挹注出貨動能。

安力-KY表示，進入電子產品旺季，市場卻雜音頻傳，目前來看，景氣較明確的是新能源車、伺服器，在兩大產品挹注下，下半年業績可望優於上半年。