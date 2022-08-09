富岡停車遭砸 (台東警分局提供)

網路旅遊節目「旅遊真台灣」主持人台籍Patrick及俄羅斯籍Lena日前到綠島拍攝節目，將車輛停放在富岡漁港路邊，卻遭砸窗，台東分局今天表示，案發在7月20日，共10輛車受害，警方在車主未報案前即循監視器逮捕砸車的李男，經移送台東地檢署後，台東地院裁定收押。

「這個超明顯，就是故意只想要砸車，根本沒有要偷東西，綠島的朋友也說，他們的車子曾在富岡漁港附近被砸！」網路旅遊節目主持人Patrick在節目中述說車輛停在富岡，車窗遭砸經歷。

台東警分局今天表示，富岡派出所在7月20日接獲報案，有人在台11線富山段毀損車輛，員警立即前往現場，經積極調閱監視器，並由民眾指認，即時逮捕李男。經統計，李男沿途共破壞10輛汽車車窗玻璃，警方依連續毀損及公共危險罪將李移送地檢，台東地方法院7月22日裁定收押。

台東分局長李益杰進一步指出，經調查，李男有精神不穩定的情況，因為曾經在該路段發生過車禍致心生怨恨，憤而作出破壞的行為。警方辦案積極，在受害車主都還未報案的情況下，就已透過監視器，追查到李男，並逐一通知受害車主。

李益杰表示，已加強案發周邊巡邏及安全維護，並呼籲民眾，假期出遊有長時間停車需求，請於停車格或停車場停放，以免影響用路人安全，對於違法行為會依法究辦。