韓國中部地區自8日起暴雨不斷，首都圈等地區災情頻傳，至少已造成7人死亡、6人失蹤，逾百人被迫前往居民中心等地避難。

根據韓國中央災難安全對策本部統計，截至今天上午6時，京畿道及首爾等首都圈地區共有7人在豪雨災情中喪生、6人失蹤、9人受傷。

其中一名首爾銅雀區居民在8日傍晚因住宅淹水喪生，稍晚同樣在銅雀區，一名整理行道樹的公務人員被發現倒臥在路旁，推測因觸電身亡；首爾冠岳區則在晚間9時左右收到3人因淹水受困半地下住宅的通報，其中包括一名13歲孩童，最後都未能脫困，不幸喪生。

京畿道廣州市則是因豪雨引發的公車站倒塌及道路坍方意外，各造成一人喪生。

韓聯社報導，8日起在韓國中部地區降下的豪雨達到80年來新高規模，許多地區累積雨量超過300毫米，根據氣象廳觀測，首爾銅雀區新大方洞降雨量達到422毫米，幾乎是首爾整個7月的平均降雨量。

瞬間暴雨造成首爾地區漢江以南道路大淹水，許多地鐵站因積水嚴重不得不停駛，各處平面道路交通也因淹水嚴重停擺，部分路段在8日晚間9時起就宣布管制，行政安全部也在今天凌晨零時將暴風雨警報從「警戒」提升到「嚴重」等級。

首都圈共有80條道路、3條地下車道、26處河堤停車場、45處河畔及4個國立公園的134條步道實施管制，19條渡輪航線停駛。截至上午6時，775處受災設施共650處已完成搶修，但各地因豪雨造成的路樹、看板倒塌、車輛移位等狀況，仍嚴重阻礙首都圈上班通勤狀況。

根據氣象預測，首都圈暴雨狀況至少還會延續至10日，首都圈及江原道、忠清道北部、慶尚道西北部地區累積降雨量可能達到100至200毫米，其中首都圈及江原道內陸等地區降雨量甚至可能達到300毫米以上。