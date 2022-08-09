網紅「雪乳戰神」郭鬼鬼經常在社群網站曬辣照，更憑著搞怪哏圖影片製作許多話題，instagram就多達74萬粉絲追蹤，昨（8日）正逢一年一度的父親節，郭鬼鬼也透露帶父親出門玩水，更曬出逼近18禁的辣照，讓粉絲看了狂噴鼻血。

郭鬼鬼昨（8日）在instagram發文寫下：「父親節快樂，我帶爸爸出來玩水水」，隨後附上一張照片，不過並不是她和爸爸的合照，而是自己穿上螢光綠泳裝的清涼照，只見她雪白肌膚吹彈可破，胸前更是直接挖空露出傲人車頭燈，重點部位逼近走光邊緣，稍有不慎恐將直接露點，此外，她對著鏡頭擺出甜美笑容，直接融化無數粉絲的心。

對此，網友紛紛留言：「我放很大看看眼睛裡面有沒有爸爸」、「現場男生想看，可是妳爸又在旁邊不能看，好痛苦啊啊啊」、「帶奶奶出來還騙」、「這甜甜的笑容，真是全糖真棒」、「掉出來的話，我幫你接」、「你不說爸爸我還以為你帶了奶奶」、「太正又太辣了吧，注意爸爸的血壓啊」、「請容我唱一首歌：戀愛ing 」。

台南美術館「亞洲的地獄與幽魂」展覽引發話題，郭鬼鬼日前現身南美館，扮演收服妖魔鬼怪的道士，只見她穿著黃色道袍，V字型剪裁露出渾圓北半球，讓許多人眼睛大吃冰淇淋，不過此照片引起部分人不適，就連家人都收到要求將照片下架的私訊，讓她將照片移除並向網友致歉。