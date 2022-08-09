中共軍演引爆兩岸緊張情勢。臉書粉專「工程師看政治」表示，執政黨只會賣「抗中保台」這精美的詐騙招牌，反觀前總統馬英九其實很冤枉，他8年任內，在美中之間維持平衡、沒有共機擾台、海峽中線默契仍在、沒有軍事封島演習，卻被打成軟弱加賣台的形象；如今兩岸兵凶戰危，未來形勢將更加嚴峻，2200前的韓非卻早已預言會有此結果。

臉書粉絲專頁「工程師看政治」7日在臉書發文表示，如果所謂「抗中保台」，是在野時中共運載火箭飛過頭上，就要求國防部公布訊息；上任後飛彈從頭上飛過，不但不發警告或通知，還反過來叫民眾別在意，那其實我們需要的不是民進黨、蔡英文和蘇貞昌，而是需要詐騙集團。所以何必大費周章玩4年一次的選舉遊戲？我們就找一個最強的詐騙集團入主政府，好好演「抗中保台」的劇情台詞即可。

粉專指出，再倒回來看其實馬英九很冤枉，他8年任內在美中之間維持平衡，任內沒有共機擾台，海峽中線默契仍在，也沒有軍事封島演習；他知道對手強，外交事涉機敏，溝通管道極其重要，單單是謹言慎行，就可省下很多不必要的麻煩。但他的形象卻被打成軟弱加賣台，好像不向對岸嗆聲，就是不勇敢，就叫作「跪」；我們讀過孫子兵法，都知道「不戰而屈人之兵」才是上策，但真的有人做到的時候，民眾不但不買單，還把和平視為理所當然。

對此，粉專分析，如今兩岸兵凶戰危，這次封島演習，劃出解放軍的新界限，之後形勢更加嚴峻，歷史很長，我們不是第一個在夾縫中求生存的國家，戰國末期、距今約2200年前的韓非早已預示：

「恃交援而簡近鄰，怙強大之救而侮所迫之國者，可亡也。」

「國小而不處卑，力少而不畏強，無禮而侮大鄰，貪愎而拙交者，可亡也。」

「見大利而不趨，聞禍端而不備，淺薄於爭守之事，而務以仁義自飾者，可亡也。」