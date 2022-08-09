迷途嫗客語鄉音濃難懂，桃警連線老同學翻譯助返家。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

迷途嫗客語鄉音濃難懂，桃警連線老同學翻譯助返家。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

迷途婦人客語鄉音濃 警連線老同學翻譯神救援

來台依親的65歲王姓老嫗，因記憶力衰退，7日深夜竟從女兒家獨自外出要找女兒卻迷途，桃警獲報，但王婦帶著濃濃口音，有民眾聽出是客家話但也無法溝通，員警立刻電聯住苗栗的李姓老同學，李男認出是廣東梅縣口音，幫忙溝通，員警也透過蛛絲馬跡查到女兒電話，順利助老婦人返家。

桃園警察分局大樹所7日晚上10點多接獲報案，指稱三民路某超商前有一名老婦呆坐疑似迷途，員警抵達現場了解，發現老太太說話帶著濃濃口音，員警無法和她溝通，先將她帶返所內休息，並提供飲水及泡麵。

正好派出所有位洽公的熱心民眾，聽出老婦人是說客語，但略懂客語的民眾也無法和老婦人溝通，警員劉昊想起有位在苗栗經營機車行的客家籍李同學，對於客語頗有研究，於是透過手機擴音，請他以客語代為溝通。

李男一聽，馬上認出老婦人所說的是廣東梅縣口音，應該是對岸人士，經交談得知老太太姓王，劉員查詢上千筆資料，終於與老婦人家人取得聯繫。

家人表示，老婦人3年前來台依親，住在八德女兒家中，因記憶力減退，由「女兒家」外出想去找女兒，但不熟路況，從八德走了好幾小時到桃園，幸好遇到熱心員警協助才能順利返家，以後會多加注意其行蹤，避免相同情況再發生。