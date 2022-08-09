具農民身分的國民黨桃園市長參選人張善政也觀察起攤商販售的蔬菜。（蔡明亘攝）

國民黨桃園市長參選人張善政今起啟動13區深耕行腳行程，第一站從楊梅區出發，走入楊梅市場拜訪攤商與民眾。針對國民黨質疑新竹市府5人幫工程亂象，張表示，民進黨桃園市長參選人林智堅應把很多事情交代清楚，至於5人幫名單為何，張則說不方便點名，會持續關心。

張善政今日一早與立委張育美、市議員涂權吉和周玉琴等人，前往楊梅市場展開深耕行腳行程，將陸續走訪桃園13個行政區，傾聽民意需求。他表示，桃園市13區都有各自的特色，今來到市場是要多親近民眾，尤其是辛苦做生意的基層民眾，更要去關心他們。

行腳途中，具農民身分的張善政也觀察起攤商販售的蔬菜，與身旁議員討論外觀等，還有支持者高舉蒜頭頻喊「凍蒜」，張也買了數根白蘿蔔，象徵好彩頭。

繼林智堅提出育兒政見後，張善政昨晚也公布「育兒顧老挺青年，爸媽無憂拚事業」政策規畫，他提到，桃園是六都最年輕的城市，年輕人在工作同時，不僅要照顧小孩，還得顧家中長輩，昨晚端出的政策，最重要的正是托育和公托等，要讓年輕人放心，無後顧之憂去打拚事業。

此外，對於新竹5人幫爭議，張善政說，林智堅在新竹市執政期間，應該有很多事情需要交代清楚讓選民瞭解，無論是球場、工程等案子，都應該說明清楚。至於5人幫名單，張則說「我不方便點名，有在持續關心」。