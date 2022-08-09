國民黨桃園市長參選人張善政今起啟動13區深耕行腳行程，第一站從楊梅區出發，走入楊梅市場拜訪攤商與民眾。針對國民黨質疑新竹市府5人幫工程亂象，張表示，民進黨桃園市長參選人林智堅應把很多事情交代清楚，至於5人幫名單為何，張則說不方便點名，會持續關心。
張善政今日一早與立委張育美、市議員涂權吉和周玉琴等人，前往楊梅市場展開深耕行腳行程，將陸續走訪桃園13個行政區，傾聽民意需求。他表示，桃園市13區都有各自的特色，今來到市場是要多親近民眾，尤其是辛苦做生意的基層民眾，更要去關心他們。
行腳途中，具農民身分的張善政也觀察起攤商販售的蔬菜，與身旁議員討論外觀等，還有支持者高舉蒜頭頻喊「凍蒜」，張也買了數根白蘿蔔，象徵好彩頭。
繼林智堅提出育兒政見後，張善政昨晚也公布「育兒顧老挺青年，爸媽無憂拚事業」政策規畫，他提到，桃園是六都最年輕的城市，年輕人在工作同時，不僅要照顧小孩，還得顧家中長輩，昨晚端出的政策，最重要的正是托育和公托等，要讓年輕人放心，無後顧之憂去打拚事業。
此外，對於新竹5人幫爭議，張善政說，林智堅在新竹市執政期間，應該有很多事情需要交代清楚讓選民瞭解，無論是球場、工程等案子，都應該說明清楚。至於5人幫名單，張則說「我不方便點名，有在持續關心」。
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