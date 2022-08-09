近期台海局勢快速升級，美中關係也隨之惡化，外界也關注全球晶片業該如何在夾縫中生存？有專家認為，由於美國擁有龐大的半導體技術與設備，台韓晶片業可能傾向站在美國這邊，不過也有專家提到，大陸是全球最大的晶片與半導體設備市場，完全切斷關係會導致巨大的損失。

Fortune報導，專注投資半導體企業的投資機構NZS Capital分析師Jon Bathgate表示，「由於幾個關鍵原因，台灣與南韓的晶片製造商可能傾向站在美國這邊。」

Jon Bathgate認為，儘管美國在晶圓代工方面輸給亞洲，但他們仍是先進晶片設計與生產設備的領導者，數據顯示，美國擁有8成以上的晶片設計設備，超過5成的晶片設計智財權，以及將近一半的晶片生產設備。

不僅如此，Jon Bathgate提到，台灣與南韓的晶片商的大部分客戶都在美國，以台積電為例，有約6成4的客戶是美國企業，蘋果更貢獻整體營收的25%，「在提倡企業投資與合作關係上，美國比大陸更具吸引力。」

然而，報導提到，大陸擁有全球最大的半導體市場，同時他們也是半導體生產設備的最大買家，因此對於企業而言，要在兩者（美、中）之間抉擇並不容易。

半導體產業專家Dexter Roberts說：「儘管美國提供補助又要求其停止在大陸投資，但台積電等企業需要大陸與美國市場，因此會看到他們盡量避免在美國與大陸之間選邊站。」

諮詢機構Red Branch Consulting創辦人、前美國國土安全部官員Paul Rosenzweig則提到，「如果企業完全切斷與大陸的所有聯繫，將出現龐大的損失，這也代表大多數的企業非常不願意與大陸徹底決裂。」