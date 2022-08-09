大甲警分局長吳燕山特邀熱心志工至分局頒發感謝狀及致贈禮品，感謝其替民眾看住荷包。(警方提供)

欠180萬僅需10萬贖款？ 機警志工識破騙局

「媽！救命啊！」台中市1名73歲的王姓婦人，一早就接到電話說她兒子欠債未還，遭毆打成傷需要贖金救命！電話那頭還一直聽到兒子哭泣求救聲；王婦信以為真焦急萬分，依對方指示要將帳戶內，僅存10萬元現金全數提領。幸經郵局眼尖志工發覺有異報警，原來又是一場騙局。

大甲派出所於3日接獲郵局志工報案，稱有民眾疑似遭詐騙！警員張育銓獲報前往現場瞭解，王姓婦人一早就接獲不明來電，對方說她兒子因欠地下錢莊的錢沒還，被人毆打到已經頭破血流要送到大甲光田醫院救治；要求馬上支付180萬贖金，否則後果很難想像？

王姓婦人因擔心兒子安危，苦苦哀求說戶頭只剩下10萬，一時之間實在籌不到那麼多錢，能不能就以10萬元解決？沒想到對方很好心答應王姓婦人請求，並說等一下就會派人到家裡收取款項？婦人不疑有他，就趕緊到郵局要提領贖金救兒子，所幸郵局同時也是分局警察志工，發現王姓婦人提領為何眼眶泛淚？

經志工關懷慰問下，婦人才哽咽的說，這筆是救命錢，因接到一通電話稱兒子在外欠下大筆款項未還遭打成傷，現在人要送往醫院急救，只要從帳戶中領10萬元交給對方，就能贖回兒子保平安。志工為讓婦人清楚這是慣用的詐騙案手法，當場聯繫上婦人兒子確保平安。

警方指出，熱心的志工卻反被王姓婦人的兒子，誤認為志工也是詐騙集團的一員，還好員警即時向婦人兒子解釋，說他母親稍早確實接獲詐騙電話，才趕至郵局提領現金，還好有志工即時幫忙才保住存款；員警擔憂婦人回去路上會慌亂緊張或胡思亂想，惟恐歹徒已在家中等收取款項。為讓她兒子放心也讓婦人安心，一路護送她回家。

員警及志工聯手保住王姓婦人苦心積蓄，為表彰志工的機警，大甲警分局分局長吳燕山特邀至分局頒發感謝狀及致贈禮品等，感謝她的熱心替民眾看住荷包，也肯定員警同仁即時到場為民服務及解惑，有效防止詐騙事件的發生，讓人民安心。