「圍棋女神」黑嘉嘉擁有精湛棋藝、長相美麗又兼具氣質，曾被日媒封為「千年一遇美女棋士」，爆紅後一舉一動都頗受各界關注，雖然日前在吳清源盃世界女子圍棋止步8強，但她一掃陰霾，在昨（8）日發出與爸爸的合照，開心慶祝父親節，仙氣照片讓粉絲暴動。

黑嘉嘉在臉書和Instagram等社群發文在父親節當天，曬出自己和爸爸的合照，照片中的她身穿白色短版上衣，微微露出小蠻腰，下身則是穿寬鬆的牛仔褲，整體看起來清爽休閒，並戴上墨鏡、露出燦爛的笑容，緊緊依靠在爸爸身旁，看得出父女倆關係親密，她也在文中寫道「Happy Father’s Day」，紀念今年的父親節。

黑嘉嘉父親節當天，曬出自己和爸爸的合照，粉絲暴動。(圖/黑嘉嘉 臉書)

貼文曝光沒多久，就吸引眾多網友按讚和愛心，除了紛紛留言祝福「父親節快樂」外，也有不少人開玩笑道，「岳父好」、「岳父節快樂」、「一起慶祝岳父節」、「岳父好」、「未看先猜一定有人會叫岳父」、「國民岳父上線，大批女婿集結中」。

事實上，黑嘉嘉是台澳混血，父親因為工作緣故待在美國，父女倆因為疫情，很少有機位碰面，而在7月份她也終於返回澳洲探望爸爸，在社群網站上感嘆道After two and a half years.... we finally got together」（經過兩年半……我們終於團圓了）。