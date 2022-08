「圍棋女神」黑嘉嘉擁有精湛棋藝、長相美麗又兼具氣質,曾被日媒封為「千年一遇美女棋士」,爆紅後一舉一動都頗受各界關注,雖然日前在吳清源盃世界女子圍棋止步8強,但她一掃陰霾,在昨(8)日發出與爸爸的合照,開心慶祝父親節,仙氣照片讓粉絲暴動。

黑嘉嘉在臉書和Instagram等社群發文在父親節當天,曬出自己和爸爸的合照,照片中的她身穿白色短版上衣,微微露出小蠻腰,下身則是穿寬鬆的牛仔褲,整體看起來清爽休閒,並戴上墨鏡、露出燦爛的笑容,緊緊依靠在爸爸身旁,看得出父女倆關係親密,她也在文中寫道「Happy Father’s Day」,紀念今年的父親節。

黑嘉嘉父親節當天,曬出自己和爸爸的合照,粉絲暴動。(圖/黑嘉嘉 臉書)

貼文曝光沒多久,就吸引眾多網友按讚和愛心,除了紛紛留言祝福「父親節快樂」外,也有不少人開玩笑道,「岳父好」、「岳父節快樂」、「一起慶祝岳父節」、「岳父好」、「未看先猜一定有人會叫岳父」、「國民岳父上線,大批女婿集結中」。

事實上,黑嘉嘉是台澳混血,父親因為工作緣故待在美國,父女倆因為疫情,很少有機位碰面,而在7月份她也終於返回澳洲探望爸爸,在社群網站上感嘆道After two and a half years.... we finally got together」(經過兩年半……我們終於團圓了)。