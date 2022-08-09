美國眾議院議長訪台後，中國大陸對我祭出多項制裁，並利用資安手段頻頻入侵，各種模式造成民眾人心惶惶，也凸顯出國家安全隱憂。民眾黨立院黨團今成立民眾國防安全因應小組，從「五大面向」入手，呼籲政府提升國防防衛能力。

民眾黨立委、黨團總召邱臣遠表示，民眾黨成立國防安全因應小組，有交通、金融、經貿、國安與資安五大面向，各領域都有黨團立委負責，督促政府提出實際的政策。邱臣遠指出，檢討這次圍島軍演，國防部未依照「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」及「防空警報發放及維修實施規定」，未鳴放「防空警報」、未對飛彈實施「攔截」及未發放簡訊，致使民眾認為國防部蓋牌。

他提出4大訴求，要求政府參照美國國民兵制度，改善我後備動員整備制度、加速做好戰備物資囤儲，並跨部會協調整備防空避難設施及資訊、國防部應提升單兵個人戰鬥裝備與國際規格相符，戰術戰法更新換代，加強城鎮作戰訓練、並加速提升海空軍戰力。

民眾黨立委張其祿指出，近來台海危機升高，台股8月2日一度重挫318多點，連日來呈現動盪趨勢，政府須進一步思考「熔斷機制」，並針對禁止輸陸貿易的上市櫃公司如味全、泰山，建立輔導機制。張其祿指出，台灣海峽是西太平洋海空交通要衝，更是日韓等國的經濟大動脈，中國宣稱常態性進行軍演，迫使台灣成為「準戰爭區域」，對交通、通訊將有重大衝擊，政府也必須與與國際民航組織（ICAO）商討對策，保障周邊各國民航機飛航安全。

蔡壁如表示，民生安全不容忽視，政府應確保糧食安全、動力能源、水資源等，對一般民眾和工業園區皆供應無虞，最大程度減少對民生與產業的影響。國內醫療量能平時尚可負擔，但若台海發生衝突，醫療量能是否足夠？衛福部是否已經進行模擬？衛福部應確保醫療體系足以負荷，並讓民眾了解可以就近就醫的醫療院所。

蔡壁如最後呼籲政府，資訊上要嚴密監控、充分掌握，外交上要遵循國際法規強烈譴責威脅，軍事上要良好訓練、堅定備戰；同時也呼籲民眾相信民主、居安思危。