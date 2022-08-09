截取自每日電訊報網頁

立陶宛外交部長藍柏吉斯發表專文指出，中國對歐盟和西方國家的挑戰，不應該被姑息；自由世界不能讓台灣成為第二個烏克蘭。外交部今天表示，在台灣遭受中國軍事恫嚇之際，藍柏吉斯發文力挺台灣，我國政府深表認同和感謝，呼籲民主陣營夥伴在此關鍵時刻應團結一致，共同對抗威權擴張與守護民主價值。

藍柏吉斯8月8日在英國每日電訊報（The Telegraph）發表專文指出，美國衆議院議長裴洛西訪問台灣，不能成為中國軍事演習的藉口，台灣及2350萬人民對自由民主的堅持不該被犧牲，應有更多民主自由的鬥士跟隨裴洛西女士的榜樣。

藍柏吉斯也提到，2021年台灣在立陶宛設立代表處導致中國對立國發動貿易戰，這也是中國對歐盟和西方國家的挑戰，不應該被姑息；國際秩序不應允許像烏克蘭、台灣、立陶宛等較小型民主政體被犧牲，自由世界尤其不能讓台灣成為第二個烏克蘭。

外交部發言人歐江安表示，在台灣近日持續遭受中國軍事恫嚇之際，藍柏吉斯發文力挺台灣，義正辭嚴、鏗鏘有力，我國政府深表認同並表達誠摯感謝。

她說，外交部已多次發表聲明，嚴正譴責中國在我國周遭海域進行具侵略性的實彈海空演訓等恫嚇措施，甚至進一步宣布將在中國外海進行長期軍演，企圖改變台海現狀，曝露更大擴張野心，除嚴重侵害我國主權及安全外，更危害區域穩定及全球秩序。

歐江安表示，我們感謝國際社會大力聲援力挺台灣，共同捍衛民主自由體制；面對強大挑戰，台灣會持續沈著應對，堅定捍衛主權與國家安全，同時強化民主與經濟韌性以及自我防衛能力，堅守民主自由防線。

她強調，台立關係友好患難見真情，民主陣營夥伴在此關鍵時刻更應團結一致，共同對抗威權擴張與守護民主價值，防止威權勢力無端挑釁、肆意橫行。外交部持續呼籲國際社會譴責中國無理軍事侵略，共同聲援民主台灣，聯合對抗威權主義的擴張，維護以規則為基礎的國際秩序，並捍衛印太區域的自由開放與和平穩定。