9月有中秋節3天連續假期，交通部台鐵局昨宣布9月8日至12日疏運期間，全線加開各級列車總計122班次，車票自8月11日凌晨0時起開放訂票，但台鐵企業工會指控資方在公司化議題協商中沒有誠意，日前已揚言發起依法休假不加班，讓中秋節無車可開。交通部長王國材今呼籲，希望勞資方能就職工福利金與加薪議題上，用合理方式思考討論。

王國材表示，現在與工會談職工福利金和加薪部分，希望勞資能用合理方式討論這2項議題，職工福利金在交通部國營公司裡面，第1次都在10億元以內，工會希望提高，但他希望能有些平衡點。

加薪部分，台鐵8月1日開始加薪，王國材強調，低薪不應該存在於國營公司，但工會希望大幅加薪，這對公司營運也會有大幅影響，若未來公司化有賺錢，可以再考慮大幅來調薪。

王國材說，公司化之後，土地開發法令可望有鬆綁，不排除公司化安全、營運等做好時，一併調整票價，待2024年1月公司化時就有好的開始。