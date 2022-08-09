男星李岳投入兒童台耕耘，已經當「西瓜哥哥」長達20年，直到去年正式揮別該稱號，以「小岳哥哥」身分重新出發，他嘗試主持、出書甚至開直播，同時也沒放棄兒童市場，原本經營兩間舞蹈教室、擁有600名學生的他，如今預計再砸600萬開幼兒園，自己當幼兒園園長，40歲晉升CEO。

據《鏡週刊》報導，李岳7年前和舞蹈老師創辦了「DanceStar舞星舞蹈學校」，剛開始只有20個學生，而他對舞蹈教室的事情都是親力親為，連打掃都自己來，能做到「把手伸進馬桶裡刷」，這是他過去從沒做過的事，而努力有了收穫，如今學生人數翻漲了30倍，也在這過程中，李岳也收到許多家長反映「如果有幼兒園就可以在同一個地方玩了」，因此萌生開幼兒園的念頭，實現「一條龍教育」的理念。

據悉，李岳如今邊忙兒童暑期夏令營課程，一邊籌備幼兒園，他預計地點要設在北市南港的舞蹈教室附近，預算是600萬，打造2層樓、有戶外空間的幼兒園，課程方面提供雙語、才藝教學等，他也透露，過去有些學生到他們舞蹈教室學習幼兒律動，如今是國中生了，仍想繼續學習，因此李岳也想朝專業培訓課程邁進，舉例舞蹈教室有老師具備英國皇家芭蕾的審核資格，對想鑽研芭蕾的學生很有幫助。

至於從事教育多年，是否遇過恐龍家長？李岳表示如今家長素質高、能溝通，跟上一代的家長有很大的不同，有時學生在班上跌倒受傷，家長也不會太在意或刁難，甚至笑說「小孩就是這樣」，當初也有不少藝人的小孩來上課，但他都一視同仁，覺得目前經營得都滿好，至於未來發展方向，李岳表示會將演藝工作當作副業，事業主力將放在兒童教育領域上，斜槓主持。