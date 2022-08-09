綜藝天王胡瓜和前妻「秀秀」育有女兒小禎和兒子胡釋安，兩人雖然在2001年離婚，不過仍保持友好關係，在生日、過節等重要場合仍會同框，胡瓜和秀秀昨就一起和兒女聚餐，慶祝父親節和秀秀生日，胡瓜和秀秀也大方單獨合影，一家人互動相當融洽。

胡釋安昨（8日）在網上分享一家四口聚餐合照，寫下「family」，預祝姐姐小禎出國順利，並為胡瓜慶祝父親節和秀秀生日，胡瓜和秀秀也大方單獨合影，照片中，秀秀手搭前夫肩膀，胡瓜則手比愛心入鏡，兩人開心露出燦笑，互動相當自然。

胡釋安分享全家福照。（圖／取材自胡釋安臉書）

其實，小禎在上周末就已先為媽媽慶生，壽星秀秀以綠色襯衫內搭白色低胸背心，下身則穿花紋短褲，讓她性感又不失高雅，保養得宜的秀秀，臉上不見歲月痕跡，身材也維持得極佳，讓小禎直呼媽媽是少女，甚至故作生氣說：「我媽的腿居然比我還細，可惡。」

胡瓜、秀秀雖然無緣當夫妻，但兩人仍維持友好關係，小禎去年底則曬出和胡瓜、秀秀唱歌影片，胡瓜難得開金口演唱他的名曲《你依然在我心深處》，小禎幽默地誇爸爸「瓜還是老的辣」，秀秀則在一旁對著鏡頭猛誇胡瓜：「帥帥帥！我前夫」。