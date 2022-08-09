台北捷運文湖線9日再爆異常，北捷指出，上午8時6分有部南港軟體園區往動物園方向的列車，因車門發生重複開關警訊，無法自動離站，因此即刻請車上約100位旅客改搭下一班車，造成延誤約2分鐘，原來是珍珠奶茶吸管卡到車門溝槽惹禍，目前狀況異常已排除。

北捷公司表示，上午文湖線南港軟體園區往動物園方向發生列車異常，因車門發生重複開關警訊，無法自動離站，依照SOP先請車內乘客下車，造成列車延誤約2分鐘；列車送回機廠後，經維修人員檢查發現，車門異常原因為車門溝槽卡珍珠奶茶吸管造成。

北捷說，異常處理期間，已透過公司網站、台北捷運GO APP、廣播、公告及旅客資訊顯示系統等加強宣導。旅客如因本次異常中途提前出站或已進站不搭乘等，可洽車站辦理退費或更正電子票證車票資料。

北捷呼籲，旅客進入車廂後請盡量往內部移動、把後背包改為手提，同時與車門保持適當的距離，並且注意保管自身物品，共同維護車門開關順暢。