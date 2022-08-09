國民黨立委江啟臣的啟思民本基金會近期針對兩岸國防外交議題做民調。民調顯示，有65.7％民眾認為國家沒有足夠能力靠自己保衛台灣，77％的民眾認為中共導彈飛越台灣上空應該同步通知民眾。前空軍副司令張延廷表示，共機、共艦到我們空域、海域，我們卻沒有作為，民眾當然認為國家沒能力，海峽中線現在都沒了。

張延廷感嘆，這幾年建軍怎麼變成這樣？以前他服役時還飛到大陸上空偵照，現在的國防卻被認為沒能力防衛，這次共機、共艦到我們這裡來活動來活動去，海峽中線都沒了，沒有戰略縱深、沒有戰略預警時間了，國家沒有作為，人民當然會認為沒有能力靠自己防衛台灣。

此外，民調顯示77％民眾認為中共導彈通過台灣上空應該同步通知人民，張延廷表示，應該要通知，用簡訊說明為什麼不攔截也可以，但要告知民眾，而不是要透過日本，台灣人才能知道，本來國防部還否認，那誰會相信國防部？每個都會騙。應該讓國人了解到台灣不是承平時代，而是面臨很大威脅。

張延廷也提到，偏向願意為保衛中華民國而戰的民眾，有53.1％，支持義務役延長役期到一年的，有高達65.6％，顯示很多人願意為保衛台灣而戰，政府應該利用這個民氣，讓民眾有心理武裝，並做應該要的訓練。

政大外交系副教授黃奎博指出，民調顯示，對於裴洛西訪台，有45.1％民眾認為弊大於利，27.4％認為利大於弊。她來之後帶來的風險，大家看到後果是這樣，誰邀請她來的？華府的消息也是民進黨主動邀請裴洛西來的，多數台灣民眾認為弊大於利，政府應該解釋來龍去脈。

黃奎博質疑，為何從政府主動邀請，讓台海緊張升高至此，如果是民進黨主動邀約，拜登政府很可能認為民進黨政府變成「麻煩製造者」，美國好不容易跟北京高層設了護欄、朝向穩定競爭，蔡英文政府邀訪裴洛西，事前不打聲招呼，兩岸關係緊張，中共跟美國高層對話管道中斷，會不會影響美台關係？