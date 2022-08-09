大陸國家衛健委網站9日通報，8日0—24時，大陸報告新增新冠肺炎本土828例，471例在海南省。其中確診350例（海南300例），無症狀感染者478例（海南171例）。大陸《海南日報》微信公眾號 9日報導，海南省委書記、省委應對疫情工作領導小組組長沈曉明，8日主持召開省委應對疫情工作領導小組專題會議，強調全省上下要堅定必勝信心，想盡一切辦法，克服一切困難，8月12日前實現社會面清零。

大陸國家衛健委網站9日通報，8日0—24時，大陸報告新增確診病例399例。其中境外輸入病例49例；本土病例350例（海南300例，廣東25例，內蒙古16例，吉林、福建、重慶各2例，廣西、四川、西藏各1例），含46例由無症狀感染者轉為確診病例。

新增無症狀感染者540例，其中境外輸入62例，本土478例（海南171例，新疆146例，浙江67例，廣西25例，西藏21例，廣東13例，兵團7例，河南5例，湖北4例，內蒙古、吉林、福建各3例，重慶、四川、甘肅各2例，天津、河北、安徽、江西各1例）。

海南省委應對疫情工作領導小組專題會議強調，海南省疫情當前仍處在上升發展期，防控形勢複雜嚴峻，但有利因素也正在累積。省委、省政府要求各級堅定必勝信心，想盡一切辦法，克服一切困難，8月12日前實現社會面清零。

會議強調——要全力以赴做好疫情防控重點工作。要堅決做好隔離點、方艙醫院、氣膜核酸實驗室、生活必需品等物資儲備。要壓實防止疫情外溢的政治責任，嚴格管控人員流動。

要將心比心服務滯留在瓊的外地遊客，抓緊制定實施滯留遊客出島方案，讓遊客有看得見的預期，確保既讓遊客安全舒心踏上返程，又堅決避免疫情風險外溢。

要全力做好保醫保供工作，確保民眾日常生活不受影響。要採取絕對嚴格的保護措施，保證城市核心功能不受影響。要做好宣傳引導工作，及時發布權威訊息。要預防多種風險交織，高效統籌疫情防控和經濟社會發展。