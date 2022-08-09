遊戲新幹線今（9）日宣佈旗下古風二次元武俠手遊新作《指劍江湖》即將舉辦「隱元會的密令」江湖召集活動，於8/27（六）台北、9/3（六）高雄、9/4（日）台中等三地登場，帶領玩家搶先體驗遊戲特色內容，並於即日起開放網路報名，邀請喜愛武俠ARPG的玩家們共襄盛舉，齊聚「隱元會」三大分部，一探《指劍江湖》遊戲世界！

【指劍江湖－遊戲新幹線】隱元會的密令／北中南江湖招集令全面啟動！

遊戲新幹線表示，營運團隊與原廠致力於打造輕鬆暢快的沉浸式遊戲體驗，《指劍江湖》將秉持『三大輕鬆、兩大保證』的服務理念，優化遊戲機制與降低門檻，讓玩家都能夠輕鬆追求、輕鬆培養、輕鬆遊戲，並保證用心推出最貼近玩家需求的活動及良好的服務品質，而更多詳細內容也將在「隱元會的密令」活動現場揭曉，敬請拭目以待！

「隱元會的密令」北中南召集啟動，搶先體驗江湖「俠、義、情」

「隱元會的密令」活動上除了曝光遊戲第一手消息及多項專屬福利外，也將帶領隱元會成員們搶先體驗《指劍江湖》各門派的沉浸式劇情及「俠、義、情」三大元素，感受俠客間愛恨交織的關係。

「俠」有別於傳統遊戲僅著墨於門派選擇的單向體驗，《指劍江湖》重視人物的塑造與演繹，為每位角色賦予鮮明的個性與豐富的情感，讓玩家藉由其代入產生共鳴。透過百萬字劇情文本，超過四百分鐘的沉浸式劇情動畫，細膩描述著《指劍江湖》中相愛相殺、張力十足的恩怨情仇。

「義」每個人心中的義不盡相同，是兄弟情義，也是國家大義。《指劍江湖》以多樣化的競技玩法備受矚目，玩家們將可藉由體驗每位俠客獨一無二的專屬輕功、截然不同的武學套路、高自由度的技能搭配，感受遊戲獨有的華麗連招，以及真實的操控與打擊感，在熱血的戰鬥中以武會友。

「情」可以是兒女情長亦或是兄弟、師徒、國家之情，「隱元會的密令」將在活動現場以特別的形式呈現「心眼系統」等特色內容，讓初相識的「隱元會」成員在各種趣味互動中建立情誼，一起感受遊戲的不同風貌。此外，官方還將邀請多位神秘高手於會場現身，期待與玩家們相見歡。

遊戲特色系統「心眼系統」。

本次活動更準備了各式精美贈品與限量周邊，贈送給響應號召的「隱元會」成員，包括《指劍江湖》限定冰鋒衣及紀念潮T，別具收藏紀念意義，還有更多神秘好禮，將在「隱元會的密令」北中南活動會場等待揭曉，玩家可於8/29前至活動網站報名，參與難得一見的江湖盛會。

「隱元會的密令」精美限量周邊。

《指劍江湖》紀念潮T。

事前預約即將開啟

此外，《指劍江湖》即將於8月18日開啟事前預約，凡參與預約活動即可獲得限定萌寵等專屬獎勵，後續還將釋出更多台灣專屬活動與加碼福利，敬請玩家持續關注《指劍江湖》粉絲團。