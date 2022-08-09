消息面：

1.在美國勞動統計局10日將發布眾所矚目的當地7月CPI(消費者物價指數)前夕，美國紐約準備銀行率先公布7月物價調查報告，當地消費者對未來3年通膨預估值降至3.2%，為連續第2個月下降，至於未來1年通膨預估也降至6.2%。與6月的6.8%以及3.6%相比，7月已明顯下降但還是偏高。至於未來1年美國加油費的預期漲幅為1.5%，與6月的數據相比大減4.2%。同時，自3月以來，累計加油費用增幅已大降至少8%。

2.中國大陸經濟數據頗佳，加上美國原油需求預估還是成長，國際油價反彈近2%。紐約9月期油收漲1.75美元或1.97%，每桶為90.76美元。倫敦布蘭特10月期油收漲1.73美元或1.82%，每桶為96.65美元。盤中，這兩個國際油價一度下跌約2%。

3.市場預估聯準會未來升息幅度將會縮小下，國際金價轉強小漲。紐約期金收漲0.78%，每盎斯1805.2美元。現貨金價漲0.7%，每盎斯收1788.8美元，盤中曾來到1791.1美元高點。全球黃金開採大廠Barrick Gold表示，2022前6個月的黃金生產成本，平均來說是每盎斯1188元。至於全年度成本預估將是1040至1120美元之間，並偏向上緣部分。

4.美元匯價疲弱，美匯指數尾盤下跌0.2%至106.43，美元貶0.12%，兌日圓為134.835。另外，歐元兌美元也在1.02附近。

5.比特幣持續反彈，目前每枚在23,829.11美元附近，漲幅為2.76%。