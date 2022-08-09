Our front office and coaching staff have my support. We will make decisions in the best interest of the Brooklyn Nets. — Joe Tsai (@joetsai1999) August 8, 2022

布魯克林籃網目前陷入極大的困境，還剩下4年合約的當家球星杜蘭特（Kevin Durant）向老闆要求開除總教練納許（Steve Nash）、總管馬克斯（Sean Marks）。身為老闆的蔡崇信不能被牽著鼻子走，他9日在推特宣布：「我支持我們的管理層與教練團，我們將會做出對籃網未來最好的決定。」

籃網最好的決定就是不要在去年和杜蘭特續約4年1.98億美元，但已經來不及了。巧合的是籃網去年美國時間8月8日宣布續簽杜蘭特成功，今年8月8日就傳出杜蘭特向老闆攤牌，誰能想到杜蘭特短短1年之內就和球團翻臉了。

最有可能買下杜蘭特的是塞爾提克、暴龍、熱火，今年季後賽籃網就是被塞爾提克橫掃出局，杜蘭特不想著雪恥，反倒願意轉投塞爾提克。美媒《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，杜蘭特其實與塞爾提克總教練烏度卡（Ime Udoka）有很好的交情，烏度卡在籃網擔任過1季助理教練，兩人還一起出征東京奧運。

當初是杜蘭特支持籃網找來納許掌兵，現在杜蘭特可能「見異思遷」想去投靠烏度卡。這對籃網是個兩難，如果依照杜蘭特的願望解僱了總管和總教練，這兩個位置有誰敢接？因為只要得罪杜蘭特就等於飯碗不保。假使真的賣掉杜蘭特，留著納許還有何意義？他的執教表現不怎麼出色，而且陣中另一位球星厄文（Kyrie Irving）現在也很討厭納許了。