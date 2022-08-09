慈濟醫院針對腸病毒、新冠肺炎設計對照表，讓家長可一目了然。(台中慈濟醫院提供)

國內疫情雖獲趨緩，但為人父母仍不敢掉以輕心！家長還是天天噴酒精消毒環境，孩子還是發燒住院，查出竟是腸病毒；家長自責以為是酒精消毒沒做好。台中慈濟醫院小兒科醫師黃禹銘說，酒精消毒可預防新冠肺炎，但夏天流行的腸病毒對酒精感受性較差，是怕漂白水！

2歲女童「千千」反覆高燒，體溫最高將近40度，門診醫師依抽血報告、胸部Ｘ光以及PCR陰性結果判定不是感染新冠肺炎。另外從身體評估發現女童上顎出現多顆潰瘍，且精神與食欲明顯下降，肌抽躍次數變多；診斷是泡疹性咽峽炎及脫水，也就是腸病毒安排住院。

黃禹銘指出，新冠肺炎流行期間，要注意和腸病毒的鑑別診斷，像是腸病毒會有的肌抽躍、紅疹，新冠病毒也可能會出現，鑑別仍得靠快篩。經過治療，女童症狀改善平安出院前，媽媽擔心著家裡的環境消毒。她告訴醫療人員，疫情期間格外小心，天天用酒精消毒環境，為何孩子還是會染上病毒？

黃禹銘說，「新冠肺炎病毒、腸病毒是兩種構造不同的病毒」，新冠肺炎病毒有外套膜用酒精就可以殺死，所以勤於酒精乾洗手就有用；腸病毒沒有套膜必須用消毒能力更強的肥皂、洗手液濕洗手才行。他建議同時有新冠疫情與腸病毒的流行期，環境許可時使用效用更廣的濕洗手。

黃禹銘強調，酒精可以對付新冠肺炎病毒，但對腸病毒效果較差，不能發揮保護作用，簡單來說，環境中如果有腸病毒，噴再多酒精也不能完全消滅掉；漂白水則能適用新冠肺炎與腸病毒的環境清消。建議家長考慮用漂白水，發揮更全面的防護作用。