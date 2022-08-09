位在美國愛荷華州（Iowa）的一座谷歌（Google）資料中心當地時間8日中午驚傳爆炸，造成3名技術人員重傷，送醫救治，目前尚不清楚這起事件的發生原因，也不清楚資料中心爆炸與今（9）日稍早Google搜尋引擎掛點是否有關聯。

綜合「舊金山紀事報」旗下SFGate網站、KETV電視台等美媒報導，愛荷華州康瑟爾崖市（Council Bluffs）一座谷歌資料中心於當地時間8日正午11時59分（台灣時間9日凌晨零時59分）發生「電子事故」（electrical incident），資料中心大樓附近的變電站發生「電弧」（arc flash，一種電子爆炸），導致當時在變電站工作的3名工作人員嚴重燒傷。

Three electricians sustained serious burns at a Google data center in Council Bluffs, Iowa, on Monday. https://t.co/ujJVq1uQYN — SFGATE (@SFGate) August 9, 2022

當局隨後派出1架直升機、2輛救護車將3人緊急送醫，3人送醫時都還有意識及呼吸。

目前當局仍在調查爆炸原因。

值得注意的是，今日稍早谷歌搜尋引擎大當機，民眾查詢時出現「錯誤」視窗，目前尚不清楚兩起事件之間是否有關。

🚒🚑WONDERING WHY GOOGLE IS DOWN? There has been an explosion at Google's data center near Council Bluff's, Iowa. 3 have been CRITICALLY injured with severe burns. #Google #GoogleDown @fox19 @rtyndall pic.twitter.com/yE6E1byGOO — Steve Norris (@SteveNorrisTV) August 9, 2022

谷歌在全球各地一共有23座資料中心，其中有14座位在美國，愛荷華州的這座資料中心是最大的資料中心之一，這些資料中心讓「谷歌的所有產品、服務能維持全天候運作」。