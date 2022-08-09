民進黨桃園市長參選人林智堅，近期深陷論文門、球場門等多項爭議。被封為「抓堅高手」的謝龍介姪子、國民黨桃園市議員參選人謝克洋昨日（8）再爆，林市府文化局長張馨之，從2016年成立資本額60萬的「沃沃美學股份有限公司」，至今經拿了新竹市政府5000多萬的標案，其於在2021年4月自該公司離職後，隔月搖身一變成為了新竹市文化局長。此消息引熱議，大批網友直呼誇張。

謝克洋昨日在臉書發文表示，他這次不去現場「抓堅」，而是來到國民黨中央與他的夥伴凌濤、林家興一起「攻堅」。謝指出，新竹市前市長林智堅的文化局長張馨之，從2016年成立資本額60萬的「沃沃美學股份有限公司」，統計至今已經拿了新竹市政府5000多萬的標案；更扯的是，在2021年4月從沃沃公司離職後，2021年5月搖身一變成為了新竹市文化局長。

謝克洋指出，其中有個標案最有趣，張馨之在2019年7月剛成立「美感跨域協會」，在2019年10月馬上接到一個標案，標案名稱為「美感跨域」論壇及展覽策劃委託專業服務案，新竹市政府不演了，直接把人家協會的名字照抄過來，成為標案的名稱，連標案名稱都要替還不是局長的張量身打造。

對此，謝克洋質疑，這位張馨之小姐，把新竹市文化局的標案接好接滿，標案名稱也直接替她量身打造，甚至直接被找來當文化局長，退一萬步來說，即使上述所有的東西在法律上都一切合法，但在正常人的觀點來看，這難道沒有任何利益輸送的問題嗎？

消息一處引發熱議，網友湧入謝克洋臉書文章留言：「這個怎麼看都有問題啊！」「哇塞！論文、球場外還有弊案？這堪稱核彈級的」、「加油！持續抓堅！情節不單純，內神通外鬼」、「你們這樣又抓又攻的太殘暴啦！笑死！」「我以前就覺得奇怪，為何新竹市相關的美感教育，都是沃沃在辦」。

針對張馨之遭質疑，她的公司過去拿到標案後又到新竹市府任職。林智堅昨日回應，文化局長過去是來自民間，她在進到市府前已將公司結束營業，這爭議過去也曾被國民黨議員提出，這是舊案再度炒作，文化局長也是民間專業、年輕受到肯定的文化工作者，國民黨這是用政治霸凌專業者。