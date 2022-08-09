新北市長選舉火熱，綠營要求新北市長侯友宜說清楚要選市長還是選總統，侯友宜今天表示，大家都說選舉腳步近，但不要忘了他現在是市長，緊盯治安、公安，把握努力做好現在該做的事，他現在是以市長身份努力讓新北更好。

侯友宜說，他歷經很多職位，都是盡心盡力、把握當下，全力把事情做好，新北在這麼複雜環境下，8000警力非常辛苦，去年新北囊括中央國家警光獎，在犯罪偵查、犯罪預防、交通、綜合規畫類拿下冠軍，真的很不容易，很多年做不到的事，我們做到了。去年繳出漂亮成績單，今年他持續緊盯，治安要不斷接受挑戰。

對於兩陣營對於社宅、老人假牙議題補助持續交鋒，侯友宜說，假牙議題從4年前大家拿出來討論，他一直秉持讓長者照顧好真牙，才能讓生活有好的健康品質，對弱勢族群，需要裝假牙的，市府也會給予補助，不但是我們政策，更是中央目前目標方向。

侯友宜說，為同時讓長者開心過生活，新北目前里里有銀髮俱樂部，還有衛生醫療站，讓長者開心生活，才是最重要，牙齒是其中一部分，會跟中央一起合作。