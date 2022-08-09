2021年疫情肆虐，全台餐飲與烘焙業大受打擊，面對危機，喜憨兒基金會導入伊雲谷(6689)Salesforce CRM客戶關係管理工具，讓原本不懂商業的社會福利組織，為了保障憨兒們的工作權。

過往電商與22家門市的交易資料，需由基金會同仁透過手動彙整業績報表，曠日廢時且成效難以追蹤，面對不知會員是誰的困境，缺乏數據更難以找出問題癥結點。為了有效與會員溝通，基金會將目標轉向數位轉型，透過數位管理工具，精準找到重要會員並客製化溝通內容，增加黏著度。

伊雲谷團隊和喜憨兒基金會進行20場工作坊，整併全通路資料，歸納會員分群的重要因素，分眾貼標作為活動規劃依據，提升宣傳效益。伊雲谷提供「會員、交易、行銷、企業管理」四大面向的分析報表，藉此了解主要會員與喜好，分析各檔期熱銷產品的銷售關聯性，並即時產出活動效益，提供管理者全面性檢視每月會員成長與整體效益。

喜憨兒基金會的創辦人兼執行董事蘇國禎表示，數位轉型後，讓基金會從數據孤島到數據驅動，使同仁在單一平台即可建構會員360度全貌，優化會員消費體驗。節省大量行政作業時間，分群分眾行銷提高會員購買庇護工場產品的意願，也讓會員更了解憨兒回歸社會的努力，加深對基金會『終生教育、終生照顧』的認同。

伊雲谷CRM客戶關係管理服務總監李柏廷指出，不同於一般傳統的客戶管理系統，Salesforce CRM的優勢是在雲端環境打造一套標準化的作業流程，讓基金會不同崗位的使用者，都能夠在雲端流程中發揮最大綜效，方便基金會整合會員、門市、電商的資料，達成更即時透明的管理成效。