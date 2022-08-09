緯創(3231)集團旗下緯昌科技與臺灣移動資源管理(MRM)銳(人弟)科技攜手打造「新世代冷鏈物流3.0智慧管理解決方案」。緯昌以WiZAVIU 智慧行車錄器暨解決方案平台，與銳(人弟)科技瞰車大衛星車隊管理平台合作，為解決傳統冷鏈痛點，透過科技協助相關企業數位轉型。

雙方以行動智慧物聯網技術出發，提供從倉儲、配送到交貨證明(POD)，從貨品到行車安全的全端解決方案，將運送過程中溫、濕度、行車資料等重要資訊傳送到雲端平台利整合運作，透過即時影音錄、訊等創新功能應用，提升遠端管理效能和加速異常事件通報後的應變處理能力，減少商品損壞、降低財物損失，締造行動智慧物聯網(Mobile AIOT)在冷鏈物流管理中的新應用價值。

冷鏈物流需要高效率、高標準，掌控環境溫、濕度、監測與商品追蹤等控制，也讓通訊技術有更大的發展空間。緯昌結合緯創集團在雲端與AI領域的長期技術，發揮內部資源綜效，以行動聯網(Mobility)、智慧邊緣運算(Al Edge)建構雲端端（CLOUD）至裝置端（Device)應用，結盟銳(人弟)科技與旗下衛星車隊管理第一品牌「瞰車大」整合，針對傳統冷鏈於管理上存在資料數據統整困難、易被竄改、無法即時調閱、貨物追蹤溯源調查時間長，以及數據無法收集於單一平台等痛點，打造最新世代「冷鏈物流3.0智慧管理解決方案」。

緯昌看見冷鏈需求，首創業界具影像證據力的完整交貨證明。倉儲及運送人員於執勤時配戴具4G/L通訊的WiZAVIU C10智慧行動攝影機，可完整紀錄貨品運輸程，完成從倉儲、配送到交貨證明(POD)的全端(all-ends)解決方案。

新世代冷鏈物流3.0結合人工智慧與物流網(AloT用·透過WiZAVU D10智慧行車記錄暨解決方案平台,整合瞰車大平台及各種感應器、能即時監控車內溫度、提供數據資料、即時影音、異常事件即時上傳與通報、緊急時還有前端與後端的即時溝通功能、有效提升物流管理效率。另外，WiZAVIU D10內建AI辨識能力，可針對行車數據進行辦識、警示和分析等。