被稱為「貴婦團」團長、前總統陳水扁妻子吳淑珍的友人種村碧君遭檢方起訴，提供發票助珍詐領國務機要費542萬多元，由於今年6月15日國務機要費案修法除罪，最高法院撤銷原判決，改判免訴確定。

國務機要費案，上個月台灣高等法院更二審審結後，將扁珍夫妻及前總統府副祕書長馬永成、前總統辦公室主任林德訓、前出納陳鎮慧、蔡銘哲及前力麒建設董事長郭銓慶等7位起訴被告，涉侵占公有財物、掩飾犯罪所得洗錢等罪，全部判免訴。

具日本籍的種村碧君，原名「李碧君」、「李淑雅」，當年檢方偵辦國務機要費案時，她為掩飾珍的犯行，虛構祕密外交工作人員「甲 君即龔金源」涉偽證罪，事後她因自白「甲君」是虛構，獲緩起訴。

引爆扁家一連串貪汙醜聞的導火線，是種村碧君的堂妹李慧芬向前 立委邱毅爆料，指她住君悅飯店的發票，被堂姐拿去給珍報繳國務機 要費，檢方依貪汙罪起訴珍等人，當時特偵組也因此追出扁家4大弊 案。

檢方起訴指控，扁珍經馬永成、陳鎮慧報告，已知非機密費的國務 機要費在年度終了尚未使用完畢，剩餘應繳還國庫，不得逕為撥充並 以領據領取，但扁珍竟為詐取款項，由珍向種村商議由對方提供發票 核銷。

種村明知珍的家庭成員並無開立公司，不需用發票充作營業支出扣 稅，身為總統夫人也不可能為他人代勞這種瑣碎事務，所以收集發票 的用途是為報領公帳，卻仍將她本人、不知情親友消費發票交付給珍 ，詐領公款。

一、二審都將種村依「幫助公務員犯利用職務機會詐取財物罪」判刑4年，經撤銷後，高院更一審認定檢方舉證不足，改判種村無罪，檢提上訴後，最高法院改判免訴，全案確定。