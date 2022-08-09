民進黨新北市長參選人林佳龍近日主攻社宅議題，頻頻與新北市長侯友宜交鋒，林佳龍也強調自己會「嚴格檢驗」社會住宅議題，但新北市城鄉局也提出數據打臉林佳龍，指出他過去擔任台中市長喊出4年1萬戶社宅的目標，最後僅有401戶社宅，「成績慘不忍睹」。

但林佳龍辦公室隨即反駁，稱林佳龍在台中4年規畫動工的社會住宅有6701戶，已興建完成6處共1411戶，更指控盧秀燕執政後，將林佳龍任內所規畫北屯區太原段社會住宅用地賣給建商，才害市民損失了3500戶的社會住宅。

對此，新北市議員參選人林鼎超批評，林佳龍是真的不清楚侯市府說的「401戶社宅」嗎？還是只想記得自己當初畫的大餅「1萬戶社宅目標」？但其實這些「資料完全錯誤」！明明市府網站都有公開資料，2018年5月14日都發局的專案報告記載的清清楚楚林佳龍團隊卻引用錯誤數據，居心何在？

林鼎超指出，為了社會住宅，林佳龍在第一屆選舉時，拍了一系列的廣告，其中第八集承諾會興建一萬戶社宅，但第一屆要卸任前，2018年5月14日的專案報告卻說，林佳龍指的是四年5000戶，八年1萬戶為目標，硬是把自己的選舉支票分段達成。

結果沒想到2018年12月25日卸任時，林佳龍只完成「豐原區安康段一期」的200戶，和「大里區光正段一期」的201戶，總計401戶，與當初設定的5千戶目標，相差十萬八千里。

另外，林佳龍團隊表示，「侯市府應記取盧市長賣社宅用地的教訓，台中社宅在林佳龍時代，費盡心思找地」，但事實是林佳龍在任內就曾經賣地給建商。

林鼎超說，林佳龍2016年5月5日給議會的專案報告說，太原段在社會住宅的規劃中，但地政局2015年12月的公文卻記載，林佳龍早已經啟動土地分割賣地程序，並在2016年11月16日，將太原段土地以每坪19萬賣給總太建設。

而且2015年12月時，就已啟動賣地程序，但隔年5月的專案報告卻說，這塊地還是會規畫成社會住宅，「這根本就是詐騙集團作為」。

林鼎超表示，對於國民黨來說，林佳龍是很好的對手，因為問題真的很多，但對於市民來說，絕對不是一位最好的市長。因為他在台中執政時，很多政見根本沒辦法兌現，已經騙台中市民一次，現在休想來新北市，再一次欺騙新北市民，我將會持續監督，不讓新北市民受騙。