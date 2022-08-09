國民黨指控民進黨桃園市長參選人林智堅在新竹市長任內有「工程五人幫」，涉嫌影響竹市工程標案，林今天上午也大動作召開記者會澄清，對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶說，新竹整個市府行政重要的是公開透明，希望林市長這部分能盡快釐清，特別是公開透明與清廉是慎重要求的市政價值理念。

賴香伶說，五人幫是國民黨提出的質疑，她則認為整個市政行政重要的是公開透明，才能防弊、防腐，而權力有時候會受到利益糾葛而有所逾越分際，這是大家要謹守的地方，希望林市長這部分能盡快釐清，畢竟市政建設需要許多民間專家或公私協力，但也必須要注意到行政程序，特別是公開透明跟清廉，這是我們慎重要求的市政價值理念，這部分不需要刻意抹黑。

國民黨指控民進黨桃園市長參選人林智堅在新竹市長任內有「工程五人幫」，涉嫌影響竹市工程標案，林今天上午也大動作召開記者會澄清，對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶說，新竹整個市府行政重要的是公開透明，希望林市長這部分能盡快釐清，特別是公開透明與清廉是慎重要求的市政價值理念。

賴香伶說，五人幫是國民黨提出的質疑，她則認為整個市政行政重要的是公開透明，才能防弊、防腐，而權力有時候會受到利益糾葛而有所逾越分際，這是大家要謹守的地方，希望林市長這部分能盡快釐清，畢竟市政建設需要許多民間專家或公私協力，但也必須要注意到行政程序，特別是公開透明跟清廉，這是我們慎重要求的市政價值理念，這部分不需要刻意抹黑。

她也說，也希望新竹市府在公開透明部分能舉證，讓大家一次了解，而為什麼這五人幫是不存在的，這也是需要林智堅市長親自說明，也讓建築師的專業跟尊嚴有所維護。