據中國載人航天工程辦公室，夢天實驗艙已完成出廠前所有研製工作，於近日運抵文昌航天發射場。

中國太空站第2個實驗艙段—夢天實驗艙近日運抵文昌航天發射場，後續，夢天實驗艙將按計劃開展發射場區各項總裝和測試工作。目前，發射場設施設備狀態良好，各系統正在有序開展各項任務準備。

中國載人航天工程辦公室主任郝淳早前介紹，中國空間站夢天實驗艙將於10月發射升空。之後，空間站的三個艙段將形成「T」字型的基本構型，完成中國太空站的(在軌)建造，之後還將實施天舟五號貨運太空船和神舟十五號載人太空船發射任務。