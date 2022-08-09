據中國載人航天工程辦公室，夢天實驗艙已完成出廠前所有研製工作，於近日運抵文昌航天發射場。
中國太空站第2個實驗艙段—夢天實驗艙近日運抵文昌航天發射場，後續，夢天實驗艙將按計劃開展發射場區各項總裝和測試工作。目前，發射場設施設備狀態良好，各系統正在有序開展各項任務準備。
中國載人航天工程辦公室主任郝淳早前介紹，中國空間站夢天實驗艙將於10月發射升空。之後，空間站的三個艙段將形成「T」字型的基本構型，完成中國太空站的(在軌)建造，之後還將實施天舟五號貨運太空船和神舟十五號載人太空船發射任務。
據中國載人航天工程辦公室，夢天實驗艙已完成出廠前所有研製工作，於近日運抵文昌航天發射場。
中國太空站第2個實驗艙段—夢天實驗艙近日運抵文昌航天發射場，後續，夢天實驗艙將按計劃開展發射場區各項總裝和測試工作。目前，發射場設施設備狀態良好，各系統正在有序開展各項任務準備。
中國載人航天工程辦公室主任郝淳早前介紹，中國空間站夢天實驗艙將於10月發射升空。之後，空間站的三個艙段將形成「T」字型的基本構型，完成中國太空站的(在軌)建造，之後還將實施天舟五號貨運太空船和神舟十五號載人太空船發射任務。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。