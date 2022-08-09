民進黨桃園市長參選人林智堅，7月初被爆料其中華大學科技管理研究所碩士論文，以及台灣大學國家發展研究所碩士論文有抄襲嫌疑，今（9）日台大指出，審定委員會認定林智堅抄襲余正煌的碩士論文，且情節嚴重，建議撤銷林的碩士學位。以下為「抄襲門」事件近1個多月來的相關進展：

◎7/5

林智堅遭爆碩士論文抄政府標案報告 王鴻薇：比學術抄襲嚴重

論文涉嫌抄襲風波再起！林智堅冷回2字是舊聞

抄襲案逆轉？指導教授陳明通扯余正煌參考林智堅的資料寫論文

◎7/6

林智堅論文抄襲案 台大：已接獲檢舉 將進入處理程序

林智堅論文涉抄襲 王鴻薇具名向教育部、中華大學檢舉

◎7/7

中華大學收到王鴻薇檢舉信 2個月內完成調查

林智堅涉論文抄襲 蔡英文首發聲了未表質疑

◎7/8

論文抄襲事件 台大國發所終於回應 完全不提林智堅「 三個字」

◎7/9

林智堅論文又被徐巧芯抓到 連錯誤都和別人相同

◎7/13

林智堅論文案 台大：處理過程不受外力影響

林智堅論文門 中華大學：校務獨立董事會無權干涉

◎7/20

林智堅論文門台大有動作了 審定委員會成立 2個月給答案

◎7/21

林智堅論文門 中華大學：審議委員會於上周組成

科管局公文曝光 狠打臉林智堅論文：未獲授權使用研究報告

◎7/23

陳明通發長文力挺林智堅 願向論文審查委員會說明

◎7/24

影／林智堅：我善意提供資料給余先生 論文絕無抄襲

台大社科院長內部信曝光 直指林智堅論文門是醜聞

◎7/25

民進黨出手！控蘇宏達不適格 ：將依法要求迴避審查林智堅論文

林智堅寫論文竟忘記自己拿過碩士？徐巧芯再抓包瞎抄鐵證

◎7/26

綠營要換堅？高嘉瑜憂林智堅成失速列車 恐釀「1屍5命」

林智堅論文審議委員會召集人 中華大學工管系主任突請辭

林智堅選辦：已向台大遞狀 申請蘇宏達迴避審定論文案

◎7/27

重擊林智堅、陳明通 余正煌發3點聲明：再說我抄襲就告

余正煌陷論文門 「真拷貝、我有口難言」LINE對話曝 網：一語雙關

林智堅要求蘇宏達退出論文委員會 台大回應：全體一致駁回

◎7/28

林智堅陣營揭余正煌論文「3部分奇怪」 曝自稱準碩士原因

余正煌爆真相了 律師代說 ：從沒看過林智堅論文、也懶得去看

全黨救一人？傳蔡英文連2日在官邸會商 林智堅還原：要我提證據說明

◎7/30

林智堅論文風波 台大社科院第一任院長許介鱗呼籲：絕不能與當權派妥協

◎7/31

「我先修正林智堅論文 後交給余正煌參考」 陳明通發表最新聲明

陳明通稱「先修正」林智堅論文 余正煌委任律師駁斥

◎8/9

台大審定會認定嚴重抄襲 林智堅碩士學位遭撤銷