民進黨桃園市長參選人林智堅，7月初被爆料其中華大學科技管理研究所碩士論文，以及台灣大學國家發展研究所碩士論文有抄襲嫌疑，今（9）日台大指出，審定委員會認定林智堅抄襲余正煌的碩士論文，且情節嚴重，建議撤銷林的碩士學位。以下為「抄襲門」事件近1個多月來的相關進展：
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論文抄襲事件 台大國發所終於回應 完全不提林智堅「 三個字」
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余正煌陷論文門 「真拷貝、我有口難言」LINE對話曝 網：一語雙關
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全黨救一人？傳蔡英文連2日在官邸會商 林智堅還原：要我提證據說明
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林智堅論文風波 台大社科院第一任院長許介鱗呼籲：絕不能與當權派妥協
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「我先修正林智堅論文 後交給余正煌參考」 陳明通發表最新聲明
◎8/9
台大審定會認定嚴重抄襲 林智堅碩士學位遭撤銷
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