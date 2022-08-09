新北市長侯友宜近日積極與外縣市連線，被認為是展開全台輔選，侯友宜表示，他一切以市政交流為主，只要對新北、對其他縣市好的事情，都會互相學習觀摩共同合作，其他縣市好，新北好，大家好，國家發展會更好，是最重要的目的。

侯友宜說，不管前段時間到彰化跟王惠美縣長談如何在疫情以後，透過振興旅遊補助，帶動兩個縣市合作，透過觀光旅遊活動，讓受到傷害產業得以復甦。

至於上周去宜蘭，主要是能源是國家危機問題，面對缺電，希望能夠盡一個縣市的能力，完全都以市政為主軸。