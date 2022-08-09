為了怕浪費但又怕感染細菌，民眾目前逐漸了解即使水果部分腐爛，常已代表其他部分也腐爛，若食用，可能引發腸胃炎，甚至致癌，但對於落果，以及淹水過後的蔬果能否食用，專家仔細表示，建議勿食用。

食安專家韋恩近日在粉專《韋恩的食農生活》表示，即使想惜食，仍要注意某些食物不得食用，例如落果及淹水後的蔬果。

他表示，落果不可撿起來後食用，是因落果掉到地面有肉眼看不到的風險，除非做完全套該有的安全檢測，否則依正常食品良好規範都不建議拿來食用，因落果風險有3種：酵素分解、微生物污染、與化學物質污染。

1. 酵素分解

落果掉在地上會受到相當大的撞擊，此時不僅造成表面瘀傷，內部也可能受內傷，這樣都會造成少數細胞細胞壁破裂，細胞內部的酵素開始啟動反應，所以可能外面看不見，但是內部已開始分解或腐爛，外部瘀傷也是微生物入侵蔬果內部的絕佳入口。

2. 微生物污染

土地是微生物的家，落果掉到土地上就可能沾了很多細菌、酵母菌、黴菌開始作用。這些微生物不僅造成腐敗，還可能產生看不見的毒素，像是常見於受傷水果中的「棒麴霉素」（Patulin），其急性、毒性症狀為腸胃道充血、出血與潰瘍，長期毒性為肝、腎臟毒性、基因毒性及致畸胎性等作用。而以動物實驗數據來看，不到1毫克的黃麴毒素就可能導致肝癌或其他癌症。

3. 化學物質污染

蔬果農場地面可能有較高濃度的農藥、除草劑、其他物質等，落果是比較容易沾到的，有可能撿起來後洗也洗不完全。

由於颱風季將至，某些地區可能淹水，蔬果跟著泡水，針對水退後這些蔬果可晾乾再吃嗎，他認為，最好不要，因為這種積水可能很髒，不僅帶有砂土、還可能帶有沖刷來的各種不明物質，就像一鍋濃湯，內含隔壁農場的雞屎、農藥、隔壁鐵工廠漏出來的電鍍液、重金屬、機油等，這些東西肉眼看不清，洗也未必洗得掉，還是不要冒險。