量測儀器大廠致茂(2360)受惠本業需求暢旺，2022年7月合併營收續繳「雙升」佳績，以20.56億元登逾4年高點、改寫歷史第四高，表現優於預期。目前訂單出貨狀況良好，公司預期全年營運高峰將落於第三季，下半年營運可望優於上半年。

致茂股價7月初下探135元的20月低點後止跌回升，7月25日除息約6.98元後填息步伐雖顛簸，仍以5天順利完成填息、並持續震盪向上。今（9）日開高後在買盤敲進下震盪走揚3.16％至179.5元，登4月初以來4個月高點，早盤維持約1.5％漲幅。

致茂受惠量測本業需求暢旺，配合業外處分轉投資工業電腦廠凌華部分持股助攻，第二季歸屬母公司稅後淨利跳增至16.61億元、每股盈餘（EPS）3.95元，雙創歷史次高。累計上半年歸屬母公司稅後淨利25.12億元、每股盈餘5.98元，亦雙創同期次高。

致茂公布2022年7月自結合併營收20.56億元，較6月19.13億元成長7.44％、較去年同期14.1億元成長達45.76％，登逾4年高點，改寫同期新高、歷史第四高。累計前7月合併營收113.89億元，較去年同期101.29億元成長達12.45％，續創同期新高。

展望後市，致茂董事長暨總經理黃欽明表示，消費電子需求修正對量測產業影響不大，第三季訂單出貨狀況目前看來不錯，希望全年營運軌跡維持往年常態，即高峰落於第三季、下半年營運優於上半年。同時，上半年毛利率58.8％超乎預期，希望下半年能維持穩健。

投顧法人認為，依過往經驗觀察，致茂全年營運高峰多落於第三季，公司目前看法暫維持不變，預期下半年優於上半年。其中，首季流動合約負債14.58億元、季增達95％，第二季達18億元、季增達23％，足見下半年營運動能仍在、成長表現可期。

投顧法人調升致茂第三季營收、獲利預期各8％、11％，預估每股盈餘約2.4元，並看好HPC、垂直腔面發射雷射器（VCSEL）及電動車為今明2年成長主動能，調升今年營收、獲利預期各4％、26％，可望順利賺逾1股本，維持「增加持股」評等、目標價230元。

另一家投顧法人將致茂今年營收及獲利預期分別調升9％及21％，看好可望分別年增13.8％及18％，毛利率上看55％、每股盈餘估逾11.6元，並預期明年營收可望年增5％，每股盈餘估逾11元，維持「中立」評等、目標價200元不變。