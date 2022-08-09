下半年邁入中期，命理專家小孟老師在臉書粉專發文表示，8月24日起，木星、土星、金牛、海王星、冥王星五星逆行，加上9月水星加入逆行，會有六星逆行的跡象，顯示世界各地又會有新的變化與競爭，與此同時，牡羊座、水瓶座、金牛座、雙魚座可能會多災多難，務必要多加小心。

第四名：牡羊座

凡事追求精準的牡羊座在下半年五星逆行期間容易變得暴躁，因為原本該如期完成的計畫，會因為各種小細節的失誤而延後，例如明明要傳給廠商的信件，卻發給老闆或同事，或者絕對不能忘記的重要客戶訂單，被誤夾在一堆文件中，結果整張單子漏掉，又或者預約了醫生看診卻記錯時間，各種烏龍層出不窮。

所以這段期間裡牡羊座一定要提醒自己注意細節，尤其重要事項必須再三留意，不然可能會因為一個細節出錯，導致後面為了挽救而勞心勞力，整個心情盪到谷底，不過也不用太擔心，因為這些都是可以預防的事。至於感情方面，可能會因為瑣事太多，在面對情人時靈魂抽離，造成感情上的誤會。

第三名：水瓶座

水瓶座在下半年五星逆行期間，一定要檢查電腦資料備份，或是在使用3C產品時要特別小心，有可能會不小心刪掉重要檔案，或是電腦、手機壞掉。而在事業上，水瓶座會有一種很卡的感覺，不管是計畫或是資源，每件事情似乎都陷入困局，讓想有所突破的你有衝不過去的感受。

另外，水瓶座在這段期間裡，還容易發生買錯東西的狀況，例如想買的是藍色包包，下單時卻按成黑色的，自己還完全沒發現，類似的烏龍事件層出不窮，會讓你覺得很不順利，或是覺得自己是不是衰神纏身，但記得千萬不要恐嚇自己，如果一直覺得運氣不好，真的會越來越衰，建議心平氣和，多點謹慎，一切就會順利。

第二名：金牛座

下半年五星逆行期間，金牛座在思考方面會有一種邏輯鬼擋牆的感覺，溝通上會聽錯別人的意思，也容易出現想開玩笑卻不小心說錯話的情況，溝通上真的要多加留意，以免讓人留下不好的印象。

若有想買房子的金牛座，則須注意物件是否有一些你當下看不到的缺點，或是太急著做決定，最後反而容易後悔。建議金牛座下半年可以做一些心靈療癒，或是藉由本身的信仰來給自己力量。

第一名：雙魚座

雙魚座在下半年五星逆行期間，容易遇到感情上的糾纏與牽扯，讓你有理說不清，容易吸引到奇怪的桃花，或是明明要拒絕對方，結果反而讓對方更加愛你，另外這段期間裡若有舊識拜訪，大部分都只是好奇問候，建議不要入戲太深。

工作上雙魚座會遇到事情沒有說清楚，導致處理起來要來回好幾次，甚至有可能因為誤會主管或老闆的意思，而搞砸交辦事項，應特別小心並再三確認，才不會釀成大禍。