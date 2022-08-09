弘光科大承辦台中市社會局銀向學習，長輩用台語傳承在地的文化。（弘光科大提供）

「家有一老、如有一寶！」弘光科技大承辦中市社會局「台中市大人讀冊吧，銀向學習計畫」，推動「銀造故事魅力，幸福樂齡台語故事吧」活動，選在南屯區三和社區、大肚區王田社區，邀請55歲以上長輩用自己熟悉的台語說故事、演故事，還邀請小丑協會歌舞劇與阿公、阿嬤交流演出，驗收學習成果。

弘光運休系副教授吳海助說，面對超高齡化來臨，為中銀髮族打造健康第三人生，達到終身學習、活躍老化的目的。今年在三和、王田兩個社區執行幸福樂齡台語故事吧計畫，設計台中在地為主的繪本；帶領學員用台語，把生活周遭的點滴以說故事的方式分享出來，傳承在地與台語文化。

吳海助指出，學員都是55歲以上中銀髮族，每堂課兩個小時，由專業老師帶領著長輩用台語學習說故事、演故事。舉辦課程的社區擁有獨特在地文化；例如有麻芛農特產，長輩自己摘種、煮食，使用特殊器具搓揉去苦味，這些都變成繪本中的人生故事，透過課程傳承給年輕的下一代。

課程中除既有台中在地繪本，包括貪睡的穿山甲-犁頭店的故事、被遺忘的大肚王、甘甘苦甘的麻芛、阿志的餅等，更安排學員繪製個人的人生故事書，把自己的故事、新的學習體驗，對在地的印象、在地的生活經驗繪製變成繪本，用台語演說故事技巧表達出來，認識在地文化、走讀在地故事景點。

地方劉姓長輩認為，在地文化很多是早一輩生活的累積經驗，透過活動回憶自己早年的生活，用說的方式重新詮釋，更特別的是，還有機會站上舞台演出，「在舞台上演出也訓練膽子，感覺好像明星，我的兒子、女兒都很支持，覺得我很厲害，很開心。」