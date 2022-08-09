台大校長管中閔表示，最近本校碩士畢業生論文涉及抄襲一事，引起社會廣泛的關注與議論。此事被舉發後，我曾明確表示台大對此事的態度：學術倫理與誠信是學術研究的基本要求，台大一定堅持此一標準，不會含糊以對；學校一旦調查完畢，也會對外公布，以昭大信。這就是今天記者會的目的。

管中閔說，這次的論文涉及抄襲事件對學校名譽傷害甚鉅，而外界許多捕風捉影的臆測和情緒性的攻擊，對學校名譽又造成另一種傷害。對於學生論文涉及抄襲時該如何處理，台大早有規定；學校在接獲檢舉後即按照相關規定啟動調查，並無任何遲延。

管中閔表示，他要特別感謝審定委員們能在不受外界影響下，投入大量時間和心力，依照嚴格的學術標準，完成了調查與審定的工作。我也要再次強調，台大深信：沒有學術倫理與誠信，就沒有學術名譽，所以台大一定堅持學術倫理與誠信的標準，以維護近百年的學術名譽。請社會大眾信任台大處理學術事務的能力，也尊重台大的專業判斷。

管中閔說，學術倫理的維護，主要必須仰賴學者（包括老師和學生）的自覺和自主判斷。這次事件帶給我們很大的警惕；在未來，台大會加強對學術倫理規範的宣導和教育，避免再發生違反學術倫理的事情，傷害台大的名譽。所有台大師生也將更加努力，堅守誠信，追求真理，不會讓社會失望。