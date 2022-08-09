在去年雲林全中運，楊睿萱以54秒33的成績打破高懸29年的400公尺跨欄紀錄，近期她因放暑假從美國回來。雲林縣長張麗善特地接見，並指出楊去年自麥寮高中畢業後，就前往美國華盛頓州立大學，「與她已經快一年不見，她那雙愛笑的眼睛依舊沒變。」

張麗善昨（8日）在臉書發文指出，楊睿萱因獨自在美國生活，變得成熟許多。但自律的她回台後並沒有停止訓練，繼續跟著教練林晏彤持續維持狀態。楊昨在麥寮高中吳政憲校長與林教練的陪同到雲林縣府與張麗善會面，讓張「忍不住一秒鐘變媽媽，不停詢問她在美國是否一切順遂。」

張麗善指出，楊睿萱在美國努力適應新環境、交到很多朋友，讓她感到很欣慰，「畢竟獨自在異鄉求學並不容易，尤其美國物價比台灣高出許多」。張也提到，雖然豐泰文教基金會贊助了楊睿萱20萬的生活費，學校也提供獎學金，但還是入不敷出；而為了省錢，楊選擇周末不吃午餐，直到晚餐才吃，假日也待在學校、減少跟朋友出遊的開銷，「省吃儉用，就是不想再增添家裡的經濟壓力。」

張麗善直言，楊睿萱是懂事體貼的好孩子，「但實在不應該讓她為了省錢影響身體狀態」，因此張當場先個人提供10萬元生活費鼓勵她，並保證後續也會從政府、民間籌措更多資源，讓楊睿萱接下來能更全心全意在訓練上，「不要再被經濟問題困擾著。」

最後張麗善表示，一名體育人才的培育，需要完善的訓練環境，縣府教育處為培訓優秀的「績優選手」與「潛力培訓選手」留在雲林發展， 比照新北市祭出獎助金計畫；同時114年全國運動會已確定會在雲林舉辦 ，張麗善也鼓勵楊回來參賽為雲林爭光，拿下培訓獎助金，也為自己體育生涯再添一面獎牌！最後張麗善指出，楊睿萱下禮拜睿萱就要回美國，她祝福楊「希望妳一切順利，我們會當妳的最強後盾，加油！」