捲帶式覆晶薄膜（Tape-COF）載板廠易華電(6552)因面板終端產品及整體供應鏈庫存過高，影響客戶端拉貨速度，2022年7月營收雙位數「雙降」至逾4年低點。公司預期此波市場修正將持續，第三季營運旺季不旺，第四季市況則仍有待觀察，對下半年營運保守看待。

易華電公布2022年7月自結營收1.23億元，較6月1.96億元減少達37.09％、較去年同期2.8億元減少達55.88％，下探近4年2個月低點。累計前7月營收14.51億元，較去年同期18.11億元減少達19.85％，為近4年同期低點。

易華電表示，雖然時序進入全球消費電子市場備貨旺季，但由於市場需求急遽下滑，面板終端產品及整體供應鏈庫存過高，影響客戶端拉貨速度，導致7月營收明顯下滑。

展望後市，由於全球全球通膨效應與供應鏈進入庫存調節期，消費電子需求持續疲弱，相關供應鏈庫存水位高，面板廠以減產降低稼動率因應，致使驅動IC需求隨之下修，易華電保守預估此波市場修正將持續到第三季，第四季市況則有待觀察。