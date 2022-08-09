全球知名格鬥遊戲比賽EVO（Evolution Championship Series）於8月5日至7日在美國拉斯維加斯舉辦。其中「拳皇XV」項目，台灣選手包辦前3名，創下史上最佳成績。

「拳皇 XV」項目共有來自全球1009名好手報名，台灣選手曾家鎮（ZJZ）、林家弘（ET）及陳綏揚（小黑）在強敵競爭下脫穎而出，分別包辦冠、亞、季軍，為台灣電競史寫下嶄新里程碑。這也是曾家鎮首座屬於他的EVO大賽冠軍。

在本屆「拳皇XIV」賽事中，曾家鎮、林家弘與陳綏揚都是以預賽全勝之姿進入8強勝部，雖然陳綏揚在勝部準決賽擊敗林家弘，讓林家弘落入敗部，但在勝部決賽中不敵曾家鎮，曾家鎮率先進入總決賽。

電競媒體UPCOMER報導，曾家鎮受訪說：「看到前三名都是台灣人，我真的很開心。」

曾家鎮以頭號種子身分進入比賽，但由於缺乏真正的贊助商，他差點錯過巡迴賽。

曾家鎮表示，南美和墨西哥選手使用的角色與亞洲選手不同，每個「元」（Meta）都有其難度，但他個人喜歡與不同的角色交手，而不是一遍又一遍地與相同的角色對戰。

贏得這個賽事後，曾家鎮希望能找到一個長期的贊助商。

值得一提的是，EVO賽事官方也在會場大螢幕展現中華民國國旗，導致中國直播平台「鬥魚」規避「青天白日滿地紅」出現在直播畫面。