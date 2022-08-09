P. LEAGUE+高雄鋼鐵人休季期間推出「厝逼開槓」人物專訪，這次是屬於大鳥晚啼型的藍少甫，透過不斷苦練的拚勁，步上職業籃球員之路，篤信「越努力越幸運」的他，也繼續奮戰，目標瞄準PLG下個賽季「最佳進步獎」。

藍少甫出身書香世家，姊姊是醫生，從小他的目標也是醫生、律師之路，不過也很好動，下課會和同學去滑樓梯、吊單槓，國一就長到183公分，啟蒙教練魏建中那時就曾找過他，但他以想專心唸書為由拒絕，人高馬大的他國二時發生校園霸凌事件，讓他一個大轉身，在升國三的暑假加入籃球隊，就此練出興趣，打出成績也改變同學的眼光。

加入籃球隊後，藍少甫苦練基本動作，加上每天跑操場，短短一個月又長高10公分，體重也降了15公斤，193公分、78公斤的標準中鋒體型，成了麟洛國中籃球隊的籃板好手，為了挑戰更高層級，藍少甫跟著啟蒙教練北上到東泰高中，但其實發展並不順遂，高一坐足了板凳，只能當啦啦隊替學長、同學加油，心裡不是滋味的他轉念卯起來訓練，放假也沒回屏東老家，原本高三蓄勢待發，季前盃賽贏過南山高中，結果資格賽就輸球。

大學升上國體之後，大二球隊在不被看好情況下拿到冠軍，也是藍少甫籃球生涯的轉捩點，教練桑茂森告知他要轉型，增加射程範圍，提前為進入職業做準備，藍少甫也開始沒日沒夜地練投三分球，從每天「盲投」1、2000顆算命中率，到後來變成每天投進1000顆才結束，常練投到半夜1點才結束，是球隊最晚走的球員。

藍少甫從肉感中鋒練成排骨中鋒，上國體後再到鋼鐵人，明顯噸位不斷增加，完全仰賴國體的科學化訓練，第一年打職業賽，他面臨兩次震撼教育，第一次是開幕戰，他被教練安排防守台北富邦勇士洋將辛特力，他直言自己像被「耍弄」一樣，第二次震撼是面對新竹街口攻城獅外援辛巴，他坦言「完全不知道怎麼守」，辛巴有噸位有高度，他只能拚命去減緩辛巴在禁區的破壞力。

主打中鋒，但藍少甫欣賞的國內球員是台北富邦勇士林志傑，美國NBA則是洛杉磯湖人隊的詹姆斯（LeBron James），這兩位在賽場上無人能擋且打得隨心所欲，讓他相當欽佩；至於進入職業隊要效仿的對象，就是富邦勇士曾文鼎的策應、接球判斷與傳球到位等技能。

「越努力越幸運」是藍少甫的人生座右銘，他認為，因為有了失敗的經驗，才會讓下一場會繼續更好，低潮時藉閱讀勵志的書激勵自己、轉換心情，一步一步克服問題，從麟洛國中、東泰高中、國立體大再到高雄鋼鐵人，再從禁區苦力一步一步慢慢往外圍打，逐漸轉型成為有外線能力的鋒線球員，他給自己設下「最佳進步獎」的目標，希望明年能更進步。