林智堅早上舉辦拒絕抹黑建築師記者會。（游念育攝）

針對民進黨桃園市長參選人林智堅論文案，台大召開學術倫理審定會，今上午公布結果，認定林智堅抄襲，委員會建議撤銷林生碩士學位。正在台北開記者會的林智堅，一時不知發生什麼事，他先問，「他的說明是什麼？」；他表示，因爲不清楚記者會內容，競總會有正式回覆。

就在林智堅記者會不久後，台大決定宣布撤銷其碩士學位，媒體問到台大今天才突然召開說明，對林說會不會是突襲？而蘇宏達也參與記者會，會不會覺得不公平？

林智堅回應，當時在學倫會有提出，蘇宏達在內部學校資訊提出這是「醜聞」，也有媒體大標題說法，才會在學倫會希望蘇迴避。林智堅說，他不理解台大這麼大動作的實質內容是什麼？競總一定會有回覆，讓社會大眾可以了解。

【LIVE直播】論文爭議不斷 台大今召開記者會最新說明｜2022.08.09 @中時新聞網

台大受理林智堅論文抄襲檢舉案後組成審定委員會，並在今上午臨時通知舉行記者會公布審定結果， 結論指出，余正煌論文並無抄襲情形，而是林智堅抄襲余的碩士論文且情節嚴重，建議撤銷林智堅台大碩士學位並經教務處核定。