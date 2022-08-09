青年樂生聯盟成員謝宗翰。（陳人齊攝）

青年樂生聯盟要求衛福部長薛瑞元簽署承諾書。（陳人齊攝）

謝宗翰指控，原先被規劃成樂生保存運動紀念館的蓬萊舍已被強行規劃成三間套房。（陳人齊攝）

樂生保留自救會、青年樂生聯盟、台灣蠻野心足生態協會、台灣人權促進會今前往衛福部前抗議，指控樂生療養院在未經院民同意下，於8月1日無預警出動警察拆除園區內蓬萊舍內的文物，並擅自將蓬萊舍以圍籬圍起進行違法工程，剝奪院民的活動空間，要求新任衛福部長薛瑞元立即停止工程，依約定將蓬萊舍規劃成樂生保存運動紀念館。

青年樂生聯盟成員謝宗翰，今率多個團體代表及4位院民前來衛福部抗議，他指出，自2004年樂生療養院拆遷爭議爆發以來，衛福部原本同意將院內的蓬萊舍規劃成樂生保存運動紀念館，但今年8月1日，院方卻突襲找來警察強拆蓬萊舍內的抗爭文資，並直接找包商來把蓬萊舍改建成3間套房，原先院民的公共活動空間一夕間蕩然無存。

謝宗翰指出，蓬萊舍不僅是原先住民的公共活動空間，更是樂生院民向國內外遊客、參訪團進行導覽的重要場所，但自從樂生園區工程啟動後，樂生院民始終無法參與院方的重建溝通，上周開始院方更變本加厲，默許工程人員粗暴的破壞、清運樂生文物，並與保留運動團體產生衝突，警察甚至濫用公權力，擅闖樂生院民家中進行恐嚇。

樂生保留自救會義務律師蔡雅瀅表示，《樂生園區整體發展計畫》於106年核定，當時行政院承諾要將蓬萊舍規劃為樂生保存運動紀念館，但現在院方所進行的工程，卻無視行政院的核定內容，擅自將蓬萊舍改建為3間套房，不再是院民的開放空間，如此草率的處理方式已違反漢生病病患人權保障及補償條例。

樂生保留自救會指出，目前還有74位院民居住在舊院區，每天使用蓬萊舍的院民約有2、30位，歷任衛福部長都曾前往勘查當地院民需求，呼籲新任部長薛瑞元親自到訪參觀，了解院民真正所需，並簽下不拆除蓬萊舍的承諾書，立即撤除蓬萊舍外圍籬。