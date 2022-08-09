樂生保留自救會、青年樂生聯盟、台灣蠻野心足生態協會、台灣人權促進會今前往衛福部前抗議，指控樂生療養院在未經院民同意下，於8月1日無預警出動警察拆除園區內蓬萊舍內的文物，並擅自將蓬萊舍以圍籬圍起進行違法工程，剝奪院民的活動空間，要求新任衛福部長薛瑞元立即停止工程，依約定將蓬萊舍規劃成樂生保存運動紀念館。
青年樂生聯盟成員謝宗翰，今率多個團體代表及4位院民前來衛福部抗議，他指出，自2004年樂生療養院拆遷爭議爆發以來，衛福部原本同意將院內的蓬萊舍規劃成樂生保存運動紀念館，但今年8月1日，院方卻突襲找來警察強拆蓬萊舍內的抗爭文資，並直接找包商來把蓬萊舍改建成3間套房，原先院民的公共活動空間一夕間蕩然無存。
謝宗翰指出，蓬萊舍不僅是原先住民的公共活動空間，更是樂生院民向國內外遊客、參訪團進行導覽的重要場所，但自從樂生園區工程啟動後，樂生院民始終無法參與院方的重建溝通，上周開始院方更變本加厲，默許工程人員粗暴的破壞、清運樂生文物，並與保留運動團體產生衝突，警察甚至濫用公權力，擅闖樂生院民家中進行恐嚇。
樂生保留自救會義務律師蔡雅瀅表示，《樂生園區整體發展計畫》於106年核定，當時行政院承諾要將蓬萊舍規劃為樂生保存運動紀念館，但現在院方所進行的工程，卻無視行政院的核定內容，擅自將蓬萊舍改建為3間套房，不再是院民的開放空間，如此草率的處理方式已違反漢生病病患人權保障及補償條例。
樂生保留自救會指出，目前還有74位院民居住在舊院區，每天使用蓬萊舍的院民約有2、30位，歷任衛福部長都曾前往勘查當地院民需求，呼籲新任部長薛瑞元親自到訪參觀，了解院民真正所需，並簽下不拆除蓬萊舍的承諾書，立即撤除蓬萊舍外圍籬。
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