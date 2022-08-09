李唯楓昨出席《冬菊，沒問題》上檔記者會，與故事真實主角相擁。（大愛電視台提供）

33歲的李唯楓當年以《大學生了沒》出道，久未推出新作的他，8日出席大愛台新戲《冬菊，沒問題》上檔記者會，分享6年前隻身赴大陸打拼4年，「有賺到錢，但也花完了！」 2年前還負債回台，直言自己可能是去大陸發展的「失敗例子」。他特別提及唐禹哲曾主動送暖伸出援手，「他說有需要的話會幫我，也在經濟上幫助我、借我錢，至今沒有追討過，非常謝謝他，這份情我一直記得」。

異地打拼的辛苦日子，只有苦字能形容，李唯楓說那幾年自己的經濟很不穩定，本要簽約經紀公司但沒成功，工作上沒得到很好的結果，「第一年拍一部戲，第二年都沒拍，第二部戲是網大，再來是《宸汐緣》，這是我在大陸拍到最好的戲，還是自己試鏡上的！」他透露當時在大陸接一部戲拍兩個半月，片酬10萬人民幣，還要返3萬人民幣回扣給選角公司，而生活花費又很高。

尤其當地生活、氣候、水土、人文加上應酬，讓他的身體早就不行了，剛回台的第一個月，他一周就要掛兩次急診，「因為在當地拍戲吊威牙，還要摔、要撞，又被踹，身上的腰傷必須打無痛分娩的止痛針，躺在床上痛到都在哭」，幸好現在腰傷已痊癒，狀況很好，又有固定健身。

工作、經濟不穩定，他只能盡量逼自己要正面，沒事盡量運動、保持狀態不要胡思亂想，但仍坦言自己哭過很多次，「2019跨2020的跨年，我在家哭得亂七八糟，相當低潮。不過回頭看都是養分，會更珍惜現在有的機會！」

雖然在對岸發展事業不順，但還是有貴人相助，除了唐禹哲雪中送炭，他在大陸4年交了2任女友皆是圈內女藝人，在他窮困低潮時，前女友各自用不同方式照顧他，其中一位知道他個性很倔，直接金援他不會收，就會叫外賣送餐、送飲料，或送衣服，用貼心婉轉的方式幫助他。他返台前知道將會有遠距離，便決定平和溝通，回到台灣後正式確定分手。

他說未來有機會還是不排斥到對岸發展，但現階段他在台灣有很多事要忙，希望把手頭上、在台灣可以做的事完成，很珍惜現在有的任何機會，現在也在餐酒館駐唱，「我就是喜歡唱歌！」也滿想演戲、主持，並獨資20萬元錄完1首單曲，希望有適合的戲劇可以配合。此外，他也開始斜槓不同觸角，去年11月向銀行申請200萬元青年創業貸款，在新竹與友人成立品牌「楓流」賣麻辣燙及手搖飲，從下月開始，每月需償還5萬元貸款，坦言壓力不小。

他透露目前有交往1年多、小他7、8歲的圈外女友，兩人是以結婚為前提交往，對方也對婚姻非常憧憬，又很喜歡小朋友，但他希望經濟基礎更穩定再給予承諾，期許自己能在3年內結婚。