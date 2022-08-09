8日晚間美股三大指數個別走，納指三連跌，反映中概股表現的金龍中國指數再挫1.9％。港股8日低收156點後，9日早段開盤輕微下跌。

香港信報報導，恒指9日開盤跌6點報20,039。

國指開盤跌2點報6,819。科指開盤跌9點報4,326。

個股方面，阿里巴巴開盤漲1.4％報90港幣。公司公布為籌備主要轉換，已尋求港交所批准豁免遵守部分上市規則。

此外，京東開盤跌2.4％報231.6港幣，聯通開盤漲2.7％，友邦開盤報77港幣。

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