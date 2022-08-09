台大認定林智堅抄襲 余正煌律師PO文「真的假不了，假的真不了」 11:522022/08/09 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨桃園市長參選人林智堅的台大碩論被認定為抄襲。（游念育攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市長參選人林智堅論文門案，台灣大學突今舉行林智堅論文進度說明記者會，認定林抄襲新北市調查站調查官余正煌論文。對此，余正煌的律師張祐齊在臉書PO文表示，「真的假不了，假的真不了。」 台大認定林智堅抄襲 論文門懶人包一次看 被質疑說法帶風向 世新前校長：抄襲就是違背學術誠信 林智堅砸45萬做350份問卷 國民黨：最起碼要1500份 #余正煌 #律師 #張祐齊 #林智堅 #論文 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 直播》林智堅論文嚴重抄襲 台大核定撤銷碩士學位 10:262022/08/09 生活 正妹直播主辣照「成人性誘惑」遭刪文 重發怒嗆：是在哭喔 09:002022/08/06 娛樂 林智堅台大碩論又被抓包 他揪這點竟是「未來式」：匪夷所思 12:552022/08/05 政治 共軍演習讓抗中保台成笑話 她8問狂轟蔡英文：辣台妹變神隱少女 20:242022/08/08 政治 張本渝見自私駕駛「10車等1人」影片怒PO網嘆：不管別人死活 08:142022/08/09 娛樂 南投綠營質疑藍軍許淑華論文涉抄襲 赴縣府檢舉 14:012022/08/05 政治 花45萬做350份問卷 國民黨酸林智堅離譜 04:102022/08/09 政治要聞 家屬拚上訴 要讓黃與46冤魂作伴 04:102022/08/06 社會新聞 蔡崇信 迎戰籃網隊危機 04:102022/08/07 專題周報 遭控當共諜 侯漢廷等5人無罪確定 04:102022/08/06 社會新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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