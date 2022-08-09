桃園市長參選人林智堅論文門案，台灣大學突今舉行林智堅論文進度說明記者會，認定林抄襲新北市調查站調查官余正煌論文。對此，余正煌的律師張祐齊在臉書PO文表示，「真的假不了，假的真不了。」

台大認定林智堅抄襲 論文門懶人包一次看
被質疑說法帶風向 世新前校長：抄襲就是違背學術誠信
林智堅砸45萬做350份問卷 國民黨：最起碼要1500份
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