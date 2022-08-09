大陸閩南師大兩岸一家親研究院名譽院長、中央財經大學台灣經濟研究所高級研究員王建民9日在《環球時報》撰文指出，日前美國眾議院議長裴洛西訪台與台積電董事長見面，談論美台晶片合作事宜，台積電在中美戰略博弈與美國策動對華晶片科技戰中的動向，再次受高度關注。近年來，美國對華晶片產業發展的遏制與打壓愈演愈烈，台積電一直是美國關注的重點對象，企圖以此阻撓、遏制與扼殺中國半導體產業的發展。奉勸台企需謹慎捲入美國對華晶片戰。

由於美國的強權主導與干預，台積電在全球布局與發展中面臨新的發展選擇與可能風險。美國對華發起貿易戰、科技戰、晶片戰後，台積電捲入地緣政治紛爭。美國正在積極推動包括日本、韓國與台灣在內的「晶片四方聯盟」，民進黨當局積極爭取台灣加入。台積電看似騎虎難下（與台灣當局關係非同一般，與大陸有密切的投資合作關係，更無法對抗美國強大的經濟政治壓力），要在大陸與美國之間做出理性與妥善選擇並不容易，相關表態尤需謹慎。

王建民表示，此外，美國參眾兩院已經先後通過投入達2800億美元的「晶片與科學法案」，其中以520億巨額政府補貼方式鼓勵或引誘台積電、三星與英特爾等半導體大廠在美投資。這一巨額補貼引誘，看似甜蜜，但搞不好可能會變成難以咽下的毒藥。這個法案本身類似川普主導簽署的《美墨加貿易協定》中的「毒丸條款」（任一方不得單方面與非市場經濟體簽署FTA，劍指中國），還設置了一個「10年條款」，即在美投資享受補貼後的半導體企業在10年內不得在中國或其他「不友善國家」興建先進晶片廠。這再次暴露了美國的經濟霸權與技術霸權，迫使晶片大企業二選一，企圖以此阻撓中國半導體產業發展。

巨額補貼是糖果還是毒藥，還真不好說，且前車之鑒不遠。美國「晶片法案」意在高階晶片市場「去中國化」，這讓台積電非常痛苦，在美投資不僅成本高，還將成為「美國人才培訓所」。一旦投資效果不如預期，台積電不僅很可能要巨額經濟賠償，而且會極大影響公司的整體長遠發展。

王建民稱，最關鍵的是，美國當前人力短缺，勞動力成本高。根據測算，台積電在美投資建廠的人力成本較台灣高出50％，較大陸可能超出60％。同時美國還有龐大的工會力量與複雜法律規定，在美國和台灣還沒有簽署租稅協定的背景下，在美投資台商需負擔很高稅收，這些都是企業不得不要考慮的成本風險。

王建民強調，在此複雜新形勢下，尤其是在美國對華發起晶片戰與推動「去中排華」晶片供應鏈的背景下，台灣晶片企業對未來投資發展與布局需要做出更務實客觀的判斷與選擇，要充分認識到，未來大陸晶片產業必將突破困難，有更大更好的發展前景，而且大陸市場至關重要，切莫「重美輕陸」，輕易加入美國主導的「晶片四方聯盟」。