如果要用一句話形容自己，「對工作十分有想法、有抱負、喜愛挑戰」是何柏亨對自己的註解。今年29歲的柏亨，大學畢業自都市規劃學系，對單調的生活敬而遠之，因此在學期間就跑到升學補習班兼職，想累積更多的社會經歷。大學畢業後，柏亨選擇在補習班擔任行政職，面對沒有固定調薪制度與升遷機會的職場，他決定離開熟悉的補教業，投入能挑戰高薪的房仲工作。

誰說年輕人只能領28K？轉職永慶創造百萬年薪

談起在補教業的工作經歷，何柏亨分享，與學生時代的兼職不同，補習班的行政職薪資堪稱產業樓地板，月收入28K卻要負責老師們的招生業績，還要管理上百位學生。雖然繁重瑣碎的工作內容沒有嚇跑柏亨，但面對毫無調薪與升遷機會的職場環境，還是讓他下定決心轉職。柏亨表示，「誰說年輕人只能領28K？我喜歡有挑戰性的工作，也想趁年輕拚高薪，所以業務工作最適合，不但薪水無天花板限制，未來還能挑戰管理職！」

這一次轉職，何柏亨決定，既然要投身業務拚業績，不如就選擇成交總價最高的房產仲介，不只能運用都市規劃學系的學歷背景，發揮所長，也更有挑戰性。柏亨表示，不論工作經驗多寡，要跨出原有職場的舒適圈都要不小的勇氣，還好永慶房屋擁有扎實、完整的培訓制度，除了提供業務新人前9個月每月5萬收入保證，讓他不用擔心新人時期沒績效就沒收入，還有一對一師徒制，讓柏亨在報到第一天就能馬上進入狀況，跟著學長跑商圈、了解周遭環境，陪同帶客戶看屋、學習傾聽客戶需求，快速上手業務工作，入行的第二個月就成交！

柏亨強調，「真的非常慶幸自己能果斷轉職，現在我年薪接近百萬，是原有補習班行政工作的3倍，雖然以前沒有業務經驗，但跟著公司的訓練步調，積極主動學習，在永慶當業務，真的一點都不難。」漂亮轉職讓柏亨「薪」境大不同，永慶的月月晉升制度，沒有年資限制，只要績效達標就能晉升與加薪，光是去年柏亨就有5次晉升，讓他每月收入增加5000，成功從低薪一族蛻變為年薪百萬的超級經紀人！柏亨直言，對他來說，最大的轉變在於人生的規劃變得明確，30歲買房不是夢，而是計畫中！

何柏亨轉職到永慶的第二年就榮獲超級戰將殊榮，如今已是年薪上看百萬的優秀經紀人。圖/永慶房屋提供(疫情前拍攝)

提攜後進、共創團隊榮耀 往店長職位邁進

何柏亨從事房仲業務即將滿4年，除了出色的業績表現，讓柏亨收入高薪，著手計畫在明年買房圓夢之外，對工作非常有想法與抱負的柏亨，也在今年許下新的目標，不只是業績表現要一年比一年進步，在職涯規劃上，也開始為挑戰管理職作準備，參加了永慶房屋的店長培訓課程。柏亨分享，團隊共戰的公司文化，讓新人時期的他受益良多，當有自己不熟悉、無法獨立完成的行程，學長姊都會即時現身支援，因此他深信永慶是值得長期深耕的職場，將來若有能力管理門店，也要延續這份團隊精神，協助新進的學弟妹，在房仲產業站穩腳跟、一起爭取高薪。

提攜後進之外，何柏亨認為，業務要想爭取好的績效表現，團隊功不可沒，因此他若做為領導者，將積極安排公司聚餐、團康活動等項目，藉此凝聚團隊的向心力，打造並維持良好的店內氣氛。對於嚮往高薪收入的年輕人，何柏亨則建議，一定要挑戰一次業務工作，彈性、靈活的職務特性，使入行沒有學經歷門檻，只要持續努力、進修房市知識與銷售能力，人人都有收入百萬年薪的機會！