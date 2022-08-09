一名住在大陸上海的張姓老翁，上月透過交友軟體認識60歲的趙姓阿嬤，兩人聊得非常愉快，趙姓婦人約他到家裡做客，返家途中先帶他去買高檔水果，要他掏出人民幣1200元買單，相當於台幣5336元，趙姓婦人把水果先寄放在店裡，表示事後會領回，令張男覺得事情不單純，報警才知道，趙姓婦人一個月內和20名不同的男子去買水果，事後返回店家要求退貨、詐取金錢。

據陸媒《白鹿視頻》報導，張姓老翁在7月13日透過手機交友App，認識60歲的趙姓阿嬤，兩人相談甚歡，趙姓婦人邀他到家裡做客，並約在家附近的車站見面。約會當天，趙姓婦人一見到張男，就立刻挽住對方的手，返家途中趙姓婦人聲稱想順便買水果，帶著張男到水果行，購買高價榴槤、奇異果等，共花人民幣1200元，折合台幣5336元，並要張男付帳，趙姓婦人則以晚點孩子會把水果拿回家為由，先寄放在水果行。

接著趙姓婦人又帶張男到海鮮行，要他再掏出人民幣700元買海鮮，相當於台幣3112元，張男當下驚覺有異，不願付帳，找藉口脫身，沒想到從那天起，趙姓婦人再也沒有聯絡他，張男起疑決定報警。

警方接獲張男報案後，調閱趙姓婦人住家附近的監視器察看，發現趙姓婦人短短一個月內，以同樣手法和多達20名男子見面，靠肢體親密接觸擄獲對方的心後，就帶他們到水果行消費，最後再向店家退貨，以換取現金，詐騙金額高達人民幣7000元，相當於台幣3萬1124元，警方取得相關證據後，已拘留趙姓婦人，以詐騙罪起訴。

★《中時新聞網》提醒您： 不良行為，請勿模仿！